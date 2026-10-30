Desarticulan banda 'Los Ciber Fantasmas' en Arequipa: dos mujeres investigadas por presunta falsificación y estafa

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía Nacional logró desarticular en Arequipa a la presunta banda criminal 'Los Ciber Fantasma', organización investigada por dedicarse a la falsificación de documentos del Reniec y por mantener un amplio historial de presuntas estafas.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa, quienes ejecutaron un operativo tras recibir un mandato judicial.

Detienen a dos mujeres investigadas

Como resultado de la intervención, los agentes detuvieron a Yuli Belén Meza Belizario (24), alias 'Artista', y Andrea Salgueiro Chacón (42), de nacionalidad venezolana, alias 'Tramposa'. Ambas son investigadas por los presuntos delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos, y contra el patrimonio, por estafa agravada.

Intervienen tres stands fotográficos

El operativo se desarrolló en el centro de Arequipa, donde los efectivos policiales intervinieron tres stands fotográficos, establecimientos en los que presuntamente se realizaban las actividades ilícitas atribuidas a la organización criminal.

Incautan fichas falsas y equipos tecnológicos

Durante las diligencias, la Policía incautó 58 fichas falsas del Reniec, diez CPU, 16 celulares y 19 códigos QR, elementos que habrían sido utilizados para las actividades ilícitas de la organización. Todo el material fue incorporado a las investigaciones como parte de las evidencias recabadas durante el operativo.

Falsificaban documentos y cometían estafas

De acuerdo con las investigaciones, la banda estaría involucrada en la falsificación de certificados C4, partidas de nacimiento, actas de defunción y actas de matrimonio del Reniec. Asimismo, sus integrantes son investigadas por el presunto delito de estafa agravada, como parte de las actividades ilícitas que se les atribuyen.

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