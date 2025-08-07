Luis Abram: Sporting Cristal oficializa su vuelta tras siete años en el exterior

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Defensa de lujo para Sporting Cristal. A través de sus plataformas oficiales, el cuadro cervecero finalmente confirmó la incorporación del zaguero nacional Luis Abram, quien viene de jugar en el Atlanta United de la MLS de los Estados Unidos.

El defensor vuelve al Rímac tras siete años en el extranjero y hará pareja con un viejo conocido de la Selección Peruana de Fútbol, Miguel Araujo, quien lamentablemente sufrió una contusión en la muñeca izquierda, la cual tuvo que requerirle una intervención en las últimas horas.

Vuelve al club de sus amores

Mediante sus redes sociales, Sporting Cristal estuvo jugando al misterio con respecto a su nuevo 'jale', aunque todos los dardos ya apuntaban hacia el también experimentado defensor de la "Blanquirroja".

No obstante, al promediar este mediodía, la "institución celeste" terminó por confirmar el regreso del siempre destacado zaguero peruano. "Porque uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz", mencionó el club en su cuenta de "X" (Twitter).

Sobre el vínculo que nuevamente tendrán el cuadro bajopontino con el defensa nacional, será hasta junio del año 2028. De esta manera, se pondrá en breve a la orden de Paulo Autuori para seguir disputando el Torneo Clausura, donde marchan en el segundo puesto con 10 puntos, estando a dos unidades del líder Cusco FC.

¡Bienvenido de vuelta al Rímac, Luis! 🩵



▶️ Estamos felices de anunciar el retorno de Luis Abram como jugador del Sporting Cristal hasta junio de 2028.



¡Vamos con todo!#SaludAbram#FuerzaCristal pic.twitter.com/pmSsCzHUqu — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 7, 2025

Ocho años jugando en el exterior

Salido de las canteras del Rímac, debutó en primera división a los 17 años en un partido de la Copa Inca del 2013. Permaneció en el "celeste" por cuatro años más, donde logró los campeonatos nacionales de las temporadas 2014 y 2016.

Sus buenas actuaciones a nivel local hicieron que Vélez Sarsfield de Argentina lo compre en enero de 2018. En Liniers estuvo cuatro años, hasta que tuvo su primera y única oportunidad de demostrar su talento en el "Viejo Continente".

En enero de 2021 fue presentado en el Granada de España, disputando 10 partidos entre LaLiga y la Copa del Rey; no obstante, no tuvo la continuidad deseada y entre 2022 y 2025 defendió las casaquillas del Cruz Azul de México y el Atlanta United de los Estados Unidos, donde permaneció hasta mitad de 2025.

De esta manera, Sporting Cristal suma un refuerzo de jerarquía para disputar lo que resta de la Liga 1 y tratar de clasificar al club a un torneo internacional para la temporada 2026, tras la amarga participación en la presente edición de la Copa Libertadores de América.