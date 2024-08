Luz Mery Rojas decepcionada con Dina Boluarte por incumplir promesa de departamentos: "No se dará"

En entrevista con Exitosa, la atleta peruana Luz Mery Rojas expresó su decepción por el incumplimiento de la promesa de departamentos para medallistas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 por parte de Dina Boluarte. Según indicó, las palabras de la presidenta quedaron al aire.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, la deportista señaló que sí esperaba este "sustento" debido a que la "vida de un atleta" solo dura unos pocos años. Así, dejó entrever que este "inmueble" era una especie de respaldo.

"Sobre el departamento, no lo cumplieron. Estaban en una discusión que algunos querían y algunos no querían. Creo que se quedó al aire eso. No se cumplió", declaró para nuestro medio.