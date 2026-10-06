Perú vs. Colombia: horario, canal de transmisión y posibles alineaciones del partido amistoso por fecha FIFA

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana se medirá ante su similar de Colombia en el cierre de su gira por Norteamérica. El combinado nacional que dirige Mano Menezes tiene la oportunidad de redimirse tras la dura caída 2-0 a manos de Canadá y las falencias en la zona defensiva. En la siguiente nota conoce el horario y canal de transmisión del partido amistoso por fecha FIFA.

Perú vs. Colombia: ¿a qué hora se disputará el partido?

Este martes, 6 de octubre, la Blanquirroja afrontará su cuarto y último partido, como parte de sus amistosos en el continente norteamericano, ante el combinado colombiano en el Nu Stadium de Miami, en Estados Unidos, recinto que cuenta con la capacidad para albergar a más de 26 mil espectadores. Ambas escuadras tendrán como principal objetivo llevarse el triunfo durante los 90 minutos.

El conjunto nacional llega a este encuentro tras afrontar su primer cotejo en el que fue goleado 4-1 por Estados Unidos, luego consiguió igualar 1-1 ante México y perdió 2-0 frente a Canadá. Por lo que busca concluir de la mejor manera y lograr un triunfo ante el plantel cafetero.

Por su parte, Colombia que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo no pudo derrotar al equipo azteca y empataron 1-1, posteriormente se vio cara a cara con Paraguay quien la derrotó 1-0, es por ello que se ve en la obligación de salir victorioso ante Perú debido a que no sumó ningún triunfo hasta el momento en la fecha FIFA.

Perú vs. Colombia: ¿cuál será el canal de transmisión del partido?

Los hinchas y amantes del fútbol, así como el público en general podrán disfrutar de este compromiso entre Perú y Colombia a través de la señal de América TV (Canal 4). De igual manera, las personas podrán contar con la opción de seguir el partido vía streaming mediante el aplicativo de América TV GO.

Perú vs.Colombia: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese, Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López, Osling Mora, Wilder Cartagena, Piero Magallanes, Yhosimar Yotún, Jairo Vélez y Alex Valera.

Pedro Gallese, Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López, Osling Mora, Wilder Cartagena, Piero Magallanes, Yhosimar Yotún, y Alex Valera. Colombia: Kevin Mier, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Samuel Velásquez, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Matías Orozco, Jhon Arias, Carlos Gómez y Luis Suárez.

Es así que, la selección peruana cerrará su gira por Norteamérica disputando un amistoso ante su similar de Colombia. Con este partido, Mano Menezes, entrenador de la Blanquirroja, buscará un triunfo tras la dura goleada 4-1 a manos de Estados Unidos, el empate 1-1 ante México y la derrota por 2-0 frente a Canadá.