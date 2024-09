¿Matute crece? Bruno Marioni habla sobre la ampliación que esperan los hinchas de Alianza Lima

En una reciente entrevista en el programa 'Tiempo muerto', conducido por el periodista deportivo Giancarlo Granda, Bruno Marioni, gerente deportivo de Alianza Lima, abordó el tema tan esperado por los hinchas: la ampliación del Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como 'Matute'.

Durante la entrevista, Giancarlo Granda no dudó en expresar la preocupación de los hinchas: "Ya les queda chico el estadio, ¿no? Son conscientes de ello. Siempre digo que el ampliamiento del estadio es la promesa que todavía no se termina de cumplir y que el hincha de Alianza espera".

La afirmación del periodista deportivo refleja un sentimiento común entre los hinchas del club, quienes anhelan una infraestructura que se adapte a la creciente afluencia de público.

Bruno Marioni, ante la insistencia de Giancarlo Granda, admitió la realidad: "Sabemos que nos queda chico. Ojalá entraran los 12 o 13 millones de hinchas acá".

Sin embargo, se mostró reservado respecto a detalles específicos sobre los planes de ampliación, afirmando: "No tengo autorización para hablar mucho sobre el tema".

La respuesta dejó entrever que, aunque hay conciencia de la necesidad de una ampliación, los planes concretos aún están en fase de desarrollo.

Más allá de la cuestión del estadio, Bruno Marioni fue claro sobre la situación actual del equipo. Reconoció que, a pesar de no obtener los resultados esperados, Alianza Lima posee un plantel excepcional.

En la entrevista, Bruno Marioni también fue preguntado sobre quién llevó a Jeriel De Santis a Alianza Lima. Ante esta consulta, el gerente deportivo del club evitó mencionar nombres y explicó que la contratación de futbolistas es una decisión colectiva del equipo, y no de una sola persona.

"Lo trajo Alianza Lima. Todos los jugadores vienen por Alianza Lima. No los trae nadie. Los contrata Alianza. No los contrata Bruno Marioni, no los contrata Federico Flores, no los contrata Alejandro Restrepo, no los contrata las personas, sino el club", manifestó.