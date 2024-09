23/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes logró una ajustada victoria de 1-0 ante Unión Comercio en el Estadio Monumental U Marathon, manteniéndose en la cima del Torneo Clausura. Sin embargo, la alegría de los merengues se vio empañada por la insatisfacción de sus hinchas, quienes no perdonaron la falta de efectividad del equipo, especialmente en la figura de Edison Flores.

Triunfo ajustado de Universitario

La jornada 12 del Torneo Clausura se presentó como un desafío para Universitario de Deportes, que enfrentaba a un Unión Comercio en la parte baja de la tabla, tras su reciente descenso a la Liga 2.

A pesar de la victoria, el equipo crema tuvo que esforzarse más de lo esperado para asegurar los tres puntos, dejando claro que la falta de goles sigue siendo un tema preocupante. Aldo Corzo se convirtió en el héroe del encuentro al marcar el único gol, pero el desempeño del equipo generó más dudas que certezas entre los hinchas.

Hinchas de la 'U' critican a Edison Flores

La figura de Edison Flores, en particular, se convirtió en el blanco de las críticas de los hinchas. A pesar de ser titular, su actuación no convenció, lo que llevó a muchos a cuestionar su continuidad en el once inicial.

Comentarios en redes sociales reflejaron el descontento: "Edison Flores no puede seguir siendo titular en Universitario ", afirmaba uno de los hinchas. Otros pedían su relegación al banquillo, sugiriendo que el jugador tiene la mente en otros lugares: "Su cabeza está en otro lado".

Edison Flores NO PUEDE seguir siendo titular en Universitario



No hace falta ni que lo explique, verdad? pic.twitter.com/2gDWCMcOo0 — alessandro escobar (@escobarssssss) September 22, 2024

Los hinchas no se contuvieron al expresar que "sin los goles de Flores, estaríamos jugando con uno menos". La frustración aumentó al notar que, a pesar de haber tenido una oportunidad de anotar, su rendimiento ha sido intrascendente en varias fechas.

Los hinchas de Universitario de Deportes se sienten decepcionados y esperan que el jugador de 30 años recupere su nivel, pero también exigen resultados inmediatos.

Universitario lidera el torneo

Con esta victoria, Universitario de Deportes se asegura mantenerse en la primera posición del Torneo Clausura y el acumulado, a falta de otros partidos que se disputarán este lunes 23 de septiembre.

La lucha por el bicampeonato se intensifica, y la presión recae no solo sobre los jugadores, sino también sobre el cuerpo técnico para corregir las deficiencias visibles en el rendimiento del equipo.

A pesar de que Universitario está en el primer lugar, equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar están al acecho, esperando cualquier tropiezo de la 'U' para escalar posiciones y asegurar su clasificación a la gran final de la Liga 1 Te Apuesto 2024.

La victoria de Universitario ante Unión Comercio, aunque significativa, ha dejado en evidencia la falta de efectividad del equipo, especialmente en el caso de Edison Flores. Con un campeonato tan competitivo, los hinchas esperan que sus jugadores se esfuercen al máximo para no solo mantener el liderato, sino también para ganar el cariño y la confianza de la afición.