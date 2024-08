"No lo necesitan": Exgoleador de Universitario critica el posible fichaje de Paolo Guerrero por Alianza Lima

Luego de varias semanas de incertidumbre, Paolo Guerrero decidió llevar su caso a la Cámara de Resolución y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol para poder desvincularse del club César Vallejo. Como se sabe, el delantero de 40 años se encuentra en Brasil a la espera que se defina su situación la cual hace indicar que terminará como jugador libre y podrá firmar con cualquier otra institución.

Por ello, diversos hombres de prensa aseguran que el atacante solo espera el resultado final de su disputa para unirse a las filas de Alianza Lima con quien ya tendría todo arreglado. Incluso ya se habla de una fecha donde el 'Depredador' será oficializado como jugador blanquiazul y podrá cumplir su sueño de retirarse en el club de sus amores.

Como era de esperarse, en las últimas horas los programas deportivos tuvieron como tema principal la actual situación de Paolo Guerrero como fue el caso de "Desmarcados". Aquí, los panelistas dieron a conocer su sentir sobre lo que sería la incorporación del máximo goleador de la Selección Peruana al elenco victoriano, pero fue Mauro Cantoro quien dio que hablar.

El exjugador de Universitario dejó en claro que Alianza Lima no necesita al 'Depredador', pues hasta el momento vienen como líderes del Torneo Clausura y se mantienen en la pelea de la Liga 1 2024. Asimismo, el hoy comentarista criticó la forma en que el atacante dejó la César Vallejo a pesar del esfuerzo que hicieron los trujillanos por tenerlo en sus filas.

"Alianza no necesita de Paolo hoy, porque puede salir campeón o jugar la final con lo que tiene, entonces Alianza decía 'te espero hasta fin de año, soluciona, no quisiste jugar porque estás incomodo, perfecto, anda a Brasil y en diciembre sí te quiero cuando estás liberado'. Esto no puede ser porque pobre la gente de Vallejo, el esfuerzo que hizo, la imagen, los niños que iban, los sponsors, ¿eso no vale nada?", precisó.