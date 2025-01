"No tiene calidad": Joao Grimaldo es duramente cuestionado en Serbia por bajo rendimiento

13/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La actualidad del Joao Grimaldo no es la mejor en Serbia, pues es cuestionado por varios sectores de la prensa que lo catalogan como un jugador de poca calidad y que no merece alguna otra oportunidad en el equipo de Belgrado.

Prensa serbia destroza a Joao Grimaldo

Joao Grimaldo partió al futbol europeo a mitad del 2024 procedente de Sporting Cristal con destino al FK Partizán de Serbia. El veloz extremo nacional prometía consolidarse en el viejo continente; sin embargo, su nivel se encuentra muy lejos de las expectativas que generaba con sus actuaciones en el fútbol local.

El habilidoso extremo no logró consolidarse en el cuadro europeo pese a las condiciones que mostró en la Liga 1 y los destellos que tuvo en sus oportunidades con la selección. Incluso fue campeón nacional el año 2020 con los 'celestes'.

La prensa del país europeo no dudó en destruirlo por su poco compromiso con el equipo y la actitud que ha mostrado respecto a obtener más oportunidades en el once titular. No obstante, hacen mucha inferencia en las carentes cualidades para formar parte de los titulares.

"¿A qué jugaba en el Partizán? Jugaba. Ya no lo hará más. Supongo. Cualquier otra cosa sería una derrota de la lógica, porque Joao Grimaldo ni tiene calidad para los 'blanquinegros' ni ha dejado entrever en el poco tiempo que lleva sobre el campo que necesite una segunda oportunidad", expresó el medio web Mozzart Sport.

Extécnico de Partizán descalificó a Grimaldo

Como se recuerda, el propio exentrenador interino del Partizán que lo tuvo como una opción en el plantel. Marko Jovanović arremetió contra el futbolista peruano cerca de cerrar el pasado 2024. El DT aseguró que el jugador por el momento no tenía posibilidad de entrar entre los titulares.

Uno de los comentarios más polémicos que tuvo fue que en una conversación que sostuvo con el atacante peruano, este le comentó que en Perú no le exigían tener un juego defensivo como parte de su rutina. De esta manera, pese al talento que tenía no era un jugador que podía usar.

Finalmente, aseguró que tanto él como otro compañero del peruano "no tenían la cabeza bien puesta". En palabras del estratega, Grimaldo no parecía concentrado ni en la misma línea de los objetivos que el equipo tenía. De esta manera, decidió darle oportunidades a otros chicos.

En resumen, la prensa deportiva de Serbia no tuvo piedad con Joao Grimaldo con respecto al nivel mostrado en el Partizán. Los medios lo calificaron como un jugador sin condiciones y que no merece más oportunidades.