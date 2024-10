¿No va ante la 'U'? Christian Cueva sufre LESIÓN a los 20 minutos del Cienciano vs Alianza Atlético

23/10/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El futbolista Christian Cueva protagonizó un alarmante momento durante el compromiso entre Cienciano y Alianza Atlético. En plena fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, 'Aladino' causó preocupación al ser retirado en los primeros 20 minutos del partido, debido a lo que se presume fue una fuerte lesión. Esto podría ocasionar que se pierda el próximo encuentro ante Universitario.

Cueva sale a los 20 minutos y alerta a hinchas

Siendo titular en el encuentro, 'Cuevita' ingresó a la cancha para enfrentar la contienda desarrollada en el Cusco, cuna del 'Papá'. No obstante, cuando el reloj marcó el minuto 20, se detuvo para despojarse de las vendas adheridas a las medias, retiró sus canilleras y caminó hacia el medio campo, haciendo un llamado al banco de suplentes.

Alertado por la situación, el DT del Escuadrón Rojo, Christian Díaz, notó el gesto de Cueva, a lo que rápidamente decidió cambiarlo por Didier La Torre. Tras su salida, Díaz lo abrazó mostrándole cierto apoyo. Si bien no se sabe la lesión que sufrió el medio campista, un reportero de la L1 Max sugirió que tuvo una molestia en el isquiotibial (músculos que se extienden desde el muslo hasta la rodilla).

Cueva lesionado



Q sorpresa pic.twitter.com/EnXmA1gt5T — Walo (@Walo_1901) October 23, 2024

¿No va contra la 'U'?

Si bien Cienciano logró imponerse en el cotejo ganando por 3 a 0, dicha circunstancia sugiere una alerta para los hinchas, quienes se muestran preocupados por la posible ausencia del mediocampista de cara al próximo partido contra Universitario de Deportes. Este encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 27 de octubre, siendo visitante ante los cremas.

A tan solo dos fechas para definir el cierre del Clausura 2024, medios especializados como ESPN sugieren que 'Aladino' no volverá a jugar en estas fechas. En consecuencia, Cueva podría perderse la fecha 16 dentro de cuatro días, en un evento que se llevará a cabo en el coloso de Ate a partir de las 6 de la tarde. No obstante, esta no sería la única baja que sufriría el 'Papá'.

Cueva furioso con árbitro

El desarrollo del Cienciano vs Alianza Atlético estuvo marcado por varias controversias. Tras su retiro del campo, un altercado entre el DT Díaz y los árbitros ocasionó que le impusieran una cartulina roja al argentino. Al ser expulsado, llamó la atención de Cueva, quien rápidamente salió en su defensa.

Evidentemente molesto, intentó aproximarse al campo para reclamarle al juez principal, Micke Palomino. Sin embargo, sus compañeros en la cancha lo detuvieron, evitando así que su reacción le valga una sanción, lo que perjudicaría aún más la situación.

El árbitro Micke Palomino expulsó a Cristian Diaz, director técnico de Cienciano, en el duelo ante Alianza Atlético.

No dirigirá ante Universitario el domingo 27 de octubre en el Monumental por la fecha 16 del clausura.@Club_Cienciano pic.twitter.com/w78e2Gu59v — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) October 23, 2024

Fue así que Christian Cueva salió del campo a los 20 minutos, causando intriga entre los hinchas de Cienciano quienes temen que no se presente en el encuentro ante la 'U'.