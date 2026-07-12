Elecciones Regionales y Municipales 2026: ONPE aprueba plan de medios para un voto responsable

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la estrategia de difusión de la campaña informativa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, esto, con la finalidad de brindar orientación y mantener informada a la ciudadanía antes de los comisios del próximo 4 de octubre.

La disposición fue formalizada a través de la Resolución Jefatural N.° 000111-2026-JN/ONPE, difundida en el diario oficial 'El Peruano'. El documento señala que la campaña informativa se ejecutará del 14 de setiembre al 4 de octubre, con la posibilidad de ampliar o ajustar el periodo según las demandas del proceso electoral.

Dicha campaña tiene como objetivo incentivar la participación civica de los votantes y miembros de mesa, impulsar un sufragio consciente y responsable, además de reforzar la confianza en los resultados oficiales y dar a conocer las fases más relevantes del proceso electoral.

ONPE supervisa campaña informativa y evaluación de candidaturas

La ONPE encomendó a la Gerencia de Información y Educación Electoral la armonización e inspección del plan de medios, con la finalidad de asegurar que los contenidos informativos efectúen los fundamentos de imparcialidad, ética y educación ciudadana.

En simultáneo, continúa el desarrollo del itinerario electoral. Los Jurados Electorales Especiales (JEE) actualmente evalúan las solicitudes de inscripción de candidaturas registradas hasta el 19 de junio, con el objetivo de comprobar que cumplan con las condiciones y disposiciones exigidas por la normativa vigente.

Cronograma electoral establece plazos para tachas, exclusiones y apelaciones

Según los plazos normados en el calendario electoral, las candidaturas declaradas admitidas por los jurados electorales especiales pasarán a la fase de publicación y presentación de tachas hasta el 5 de agosto.

Luego, las observaciones y posibles exclusiones de candidatos deberán ser resueltas en primera instancia hasta el 20 de agosto, mientras que los recursos de apelación podrán atenderse hasta el 4 de septiembre.

Resolución Jefatural N.° 000111-2026-JN/ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) autorizó el plan de medios de la campaña comunicacional para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, pactadas a realizarse el próximo 4 de octubre. Esta medida es para que los que vayan a sufragar se encuentren informados para realizar un voto informado y responsable para sus localidades.

Según el cronograma electoral, las candidaturas admitidas por los jurados electorales especiales pasarán a la etapa de publicación y presentación de tachas hasta el 5 de agosto. Las observaciones y posibles exclusiones serán resueltas en primera instancia hasta el 20 de agosto, mientras que las apelaciones podrán atenderse hasta el 4 de septiembre.