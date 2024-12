¡Orgullo nacional! Perú gana MEDALLA DE ORO en wushu durante Juegos Bolivarianos 2024

Athalia Esther Aranda Ruiz (18) logró conseguir una medalla de oro tras triunfar en wushu, modalidad sanda, categoría -56 kg femenina. Se trata de la presea dorada número 29 que obtiene el Perú en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024.

En tan solo un round, la joven atleta venció a su oponente venezolana, Yanna Yasmar Araque Castellanos. Los cinco jueces dieron un veredicto de superior técnica que dieron por concluida la pelea y coronaron a Aranda Ruiz.

"Durante toda la competencia lo único que tuve en mi mente es lo que mi profesor me dice siempre: si no puedes hacer un punto, no dejes que te lo hagan. Estuve tratando de hacer eso durante toda la competencia, hacer puntos y alejarme para poder asegurar el round. Espero poder participar en los Juegos del próximo año y llegar también a los Panamericanos", expresó la peruana.