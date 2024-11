Pablo Sabbag, futbolista de Alianza Lima, estaría evaluando su futuro en el fútbol peruano. Según rumores, el jugador no seguiría en el club blanquiazul la próxima temporada, ya que se 'ofreció' a un histórico equipo que celebró su centenario en 2024.

Pablo Sabbag, quien llegó a Alianza Lima a inicios de 2023 procedente de La Equidad de Colombia, no ocultó su entusiasmo por un posible regreso a su tierra natal.

El futbolista viajó a Colombia y, en una reciente entrevista, dejó clara su intención de vestir la camiseta del Junior de Barranquilla.

"Díganle a don Fuad que me llame, no más. Estoy a disposición. Sí hubo acercamientos, al final no se dieron las cosas, fue justo cuando salió de lo Alianza Lima. Me encantaría jugar en Junior, es el equipo de mi ciudad y al que siempre he apoyado", afirmó.