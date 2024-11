Paco Bazán 'DESTRUYE' a Arturo Vidal tras amenazar a hincha peruano: "Este tipo es un perro sucio"

El periodista y conductor de televisión Paco Bazán expresó fuertes críticas hacia Arturo Vidal luego del altercado que el mediocampista chileno protagonizó con un hincha peruano a su llegada a Lima, previo al partido entre Perú y Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026.

En el programa 'En Otra Cancha' de ATV, el exguardameta de Universitario de Deportes no ocultó su descontento hacia el comportamiento de Vidal, a quien acusó de ser un jugador "que rompe los códigos del fútbol. Asimismo, señaló que habrían renunciado al menos tres miembros del plantel chileno al enterarse de su vuelta a la lista de convocados para el encuentro contra 'La Bicolor', nómina realizada por Ricardo Gareca.

"Este tipo es un perro sucio, eso es lo que es, un perro sucio. No me sorprende nada de este tipejo, un sucio, un mala leche. Es una persona que maltrata a sus propios compañeros, que rompe los códigos del fútbol, de los vestuarios, y que (por su culpa) habían renunciado al menos tres personas del plantel por no estar de acuerdo con su convocatoria en Chile. No me extraña que se ponga así con un hincha, para eso ha venido", aseveró el exportero.