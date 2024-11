Arturo Vidal calienta la previa ante Perú y reafirma su entrega por la camiseta de Chile: "Dejo la vida por ella"

La Selección Peruana juega una de sus últimas balas en las Eliminatorias Sudamericanas cuando reciba a Chile en el Estadio Monumental desde las 8:30 p.m. El encuentro no solo tendrá el condimento de la importancia de los tres puntos para ambas escuadras, sino también por la presencia de jugadores como Arturo Vidal quien pega la vuelta a su seleccionado tras varios meses de ausencia.

Como se recuerda, el actual volante de Colo Colo mantuvo un enfrentamiento mediático con Ricardo Gareca en el último tiempo criticando duramente su trabajo al mando de 'La Roja'. Sin embargo, ambos hablaron días atrás acordaron dejar sus diferencias a un lado para volver a la senda del triunfo.

Fiel a su estilo, Arturo Vidal utilizó sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje celebrando su regreso a la selección de Chile tras su alejamiento durante casi todo el 2024. El volante aseguró que esperaba con ansias este momento y dejó en claro que siempre dejó la vida cuando le tocó defender a su país.

"Llevo bastante tiempo esperando este día, volver a vestir la camiseta de mi selección, sé que el tiempo nunca vuelve atrás, pero si de algo estoy seguro, es que siempre que he vestido esta camiseta dejo la vida por ella y hoy no será la excepción... vamos equipo no hay nada más lindo que defender el escudo de nuestra selección", expresó en su cuenta de Instagram.