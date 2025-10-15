Alianza Lima: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán en tienda íntima por una temporada más

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Con la suerte echada en la actual Liga 1, la directiva de Alianza Lima ya piensa en el armado del plantel de la próxima temporada para volver a realizar un buen papel a nivel internacional y recuperar el título de campeón que por ahora está en manos del eterno rival.

Hernán Barcos y Paolo Guerrero se quedan

Una de las decisiones más complicadas que tendría que tomar Franco Navarro y Franco Navarro Jr., encargados del área deportiva del elenco íntimo, es sobre la continuidad de Hernán Barcos y Paolo Guerrero en el primer equipo.

En redes sociales, cientos de hinchas exigían que solo uno de estos referentes permanezca en Alianza Lima debido a que ambos cumplirán 42 años en el 2026. Unos elegían al 'Pirata', mientras otros consideraban que su ciclo ya había terminado por lo que el 'Depredador' era el que debía quedarse.

Sin embargo, esta discusión quedó de lado tras la decisión tomada por la directiva blanquiazul. De acuerdo a la información manejada por Exitosa Deportes, tanto Hernán Barcos como Paolo Guerrero se quedarán en la plantilla íntima al considerar que aún tiene algo más por aportar.

Como se recuerda, tanto el 'Pirata' como el 'Depredador' habían declarado semanas atrás que el próximo año se retirarán de la actividad profesional por lo que deseaban hacerlo vistiendo las sedas del elenco íntimo.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos seguirán en Alianza Lima en el 2026.

¿Cómo van las negociaciones por Luis Advíncula?

Otro futbolista que ha sonado en los últimos días para llegar a tienda victoriana fue el lateral Luis Advíncula. El futbolista nacional ha perdido lugar en el primer equipo de Boca Juniors en los últimos meses por lo que la directiva comandada por Franco Navarro buscaría sumarlo a la institución íntima.

Sin embargo, desde Argentina han revelado que el club que preside Juan Román Riquelme pediría 1.5 millones de dólares por dejar ir al futbolista nacional. Esta cifra no estaría al alcance del presupuesto de Alianza Lima por lo que la operación finalmente no se daría.

"Las conversaciones entre Alianza Lima y Luis Advíncula continúan avanzando de manera directa entre ambas partes. Sin embargo, no existe hasta ahora el diálogo con Boca Juniors, algo que también me confirman desde Argentina", indicó Ovación en las últimas horas.

De esta manera, Alianza Lima decidió la renovación por una temporada más de Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Según indicó Exitosa Deportes, la idea de la dirigencia blanquiazul es que sigan aportando su experiencia para luego retirarse a finales del 2026.