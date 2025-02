Paolo Guerrero DESCARTADO para duelo entre Alianza Lima y Boca Juniors por Copa Libertadores

17/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Paolo Guerrero sufrió un duro golpe en el pasado partido de ida contra Nacional que quedó 1-1. La lesión sufrida no impidió su presencia en la vuelta, pero ahora no será opción para Gorosito cuando los 'blanquiazules' se midan contra Boca Junios por Copa Libertadores.

Paolo Guerrero aseguró no estar recuperado

Previo a conocerse la lista de convocados de Alianza para el trascendental compromiso contra el gigante argentino, Paolo Guerrero fue consultado por la prensa sobre su presencia en el partido de Libertadores. El mismo delantero confirmó su ausencia para la cita internacional.

El medio de Fútbol en América le realizó la interrogante y recibió como respuesta por parte del 9 de la selección: "No, no, yo no estoy recuperado". De esta manera, ya se conocía que Guerrero no estaría disponible contra Boca antes de la confirmación de Alianza.

Si bien, llegó a tener minutos en el partido de vuelta contra Nacional de Paraguay jugado en Matute. El atacante de 41 años ingresó a los 74 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Hernán Barcos y recibió una tarjeta amarilla cerca del final.

Asimismo, la lesión, que luego se confirmó que era un esguince, lo dejó afuera de los dos partidos de Liga 1 que ha disputado el equipo de Néstor Gorosito, la victoria ante Cusco FC y la derrota en su visita a Alianza Atlético de Sullana.

Las bajas de Boca Juniors para partido contra Alianza Lima

Así como el cuadro peruano tendrá la baja de Paolo Guerrero, el rival cuenta de la misma manera con bajas importantes. Los nombres que más resaltan con los de Edinson Cavani, Luis Advíncula, Marcos Rojo, Ander Herrera y Tomás Belmonte.

A parte de los mencionados, hay un par más que está en observación y es muy probable que no terminen por estar disponible para medirse contra Alianza. Fernando Gago tendrá que disponer de un plantel severamente golpeado por las lesiones para afrontar el partido de Libertadores.

El cuadro argentino llega después de derrotar a Banfield de visita por el torneo argentino el pasado viernes 14 de febrero. Los 'xeneizes' ganaron por 0-1 gracias a un gol de Lautaro Di Lollo y se ubica en sexto lugar del Grupo A del certamen con 11 puntos.

En resumen, Paolo Guerrero será baja de Alianza Lima para el partido a jugarse contra Boca Juniors el próximo martes 18 de febrero a las 7:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva por Copa Libertadores.