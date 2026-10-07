Cristiano Ronaldo reacciona al retiro de la selección de 'Leo' Messi: "Todo mi respeto"

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi cerró su etapa con la selección argentina tras disputar su último partido frente a Benín en el Monumental. Luego del encuentro, Cristiano Ronaldo reaccionó a la despedida publicada por el argentino en redes sociales y le dedicó un mensaje relacionado con su trayectoria internacional.

Cristiano Ronaldo respondió a la despedida de Messi

CR7 reaccionó directamente a la publicación de Lionel Messi después de su despedida de la selección argentina. El delantero portugués dejó un comentario en el mensaje que el argentino compartió en Instagram tras disputar su último encuentro con la camiseta albiceleste frente a Benín.

"Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo".

Lionel Messi, de 39 años, cerró su carrera internacional después de la victoria de Argentina por 3-0 ante Benín. El encuentro se disputó en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde más de 85.000 espectadores acompañaron la despedida del capitán argentino.

Messi tuvo una participación decisiva en su último partido con Argentina. El atacante marcó un gol y registró dos asistencias, en un encuentro que significó el cierre de sus 21 años de trayectoria internacional. La selección argentina consiguió así despedirlo con una victoria ante su público.

Despedida.

La reacción de Ronaldo se produjo después de que Messi compartiera un mensaje sobre sus últimos momentos con la selección. El argentino agradeció el respaldo recibido durante su carrera y recordó distintos episodios de su recorrido con Argentina antes de cerrar oficialmente esta etapa.

Messi termina su etapa con Argentina

'Leo' disputó 21 años con la selección argentina, período durante el cual consiguió importantes títulos internacionales. Entre ellos se encuentran la Copa América de 2021 y 2024, además de la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022, logros que marcaron su trayectoria con la camiseta nacional.

En su despedida frente a Benín, Messi alcanzó 126 goles con Argentina y amplió su registro como máximo goleador histórico del combinado nacional. El delantero también terminó su etapa internacional con 208 partidos disputados, cifras que resumen su prolongada presencia con la selección.

Cerraron años de rivalidad.

El encuentro ante Benín estuvo acompañado por homenajes y muestras de reconocimiento para Messi. Los aficionados presentes en el Monumental despidieron al capitán argentino durante una jornada que marcó el final de su recorrido con la selección, después de más de dos décadas defendiendo sus colores.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi protagonizaron durante años una de las principales rivalidades individuales del fútbol mundial. Ambos coincidieron durante numerosas temporadas en la disputa por títulos colectivos y reconocimientos individuales, aunque esta vez el portugués utilizó sus redes sociales para reconocer la trayectoria de Messi con Argentina.