Minam tras aprobación de ampliación del Reinfo hasta diciembre 2026: "Tiempo importante para mejorar las condiciones"

El ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán, aseguró que la ampliación del Reinfo ofrece el tiempo necesario para mejorar las condiciones de formalización minera y ahora se espera que el Congreso de la República respalde la medida en una segunda votación.

La noche del jueves 4 de diciembre, fue fecha clave para cientos de mineros. Pues bien, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026, con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones.

La propuesta, que modifica el Decreto Legislativo 1293, busca mantener vigente el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal mientras se implementa la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape) y su reglamento. En esa línea, se agrega que habrá una supervisión ambiental y social "de las actividades en proceso de formalización".

En medio de esta situación, el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán, no dudó en pronunciarse y asegurar, en primer lugar, que con la luz verde que dio el Pleno, se ofrece más tiempo a los pequeños mineros y mineros artesanales para culminar sus procesos de formalización.

"Hemos manifestado de que en un año puedan formalizarse aquellos mineros que están en proceso de formalización. Creemos que es un tiempo importante y prudencial para poder mejorar las condiciones. Ahora estamos atentos a la segunda votación en el Congreso", enfatizó a Canal N.

Asimismo, el titular del Minam agregó que esta ampliación permitirá al sector ambiental contar con el espacio necesario para avanzar la implementación de sostenibilidad y adaptación al cambio climático. Finalmente, hizo hincapié en que la medida aún debe pasar por una segunda votación en el Parlamento, lo que definirá su aprobación definitiva.

Premier Ernesto Álvarez sobre ley de Reinfo

Quien también se pronunció sobre el tema del Reinfo fue el premier Ernesto Álvarez, quien previo a la primera aprobación de la ampliación de esta medida, sostuvo que el dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1293, debería ser corregido para evitar una reincorporación indiscriminada de mineros ilegales que "no están dispuestos a reincorporarse" a la formalidad y ejercen presión política "a los que acceden a la posibilidad de llevar su influencia al Estado".

"No pueden regresar al Reinfo aquellos mineros ilegales que han sido ya rechazados porque incumplen los requisitos establecidos", señaló.

En ese marco, es que tras darse a conocer que el Congreso aprobó, en primera votación, una nueva ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026, el ministro del Ambiente precisó que esta medida ofrece "el tiempo necesario para mejorar las condiciones" y ahora se espera la segunda votación que la respalde.