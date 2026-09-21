Día Mundial del Alzheimer: ¿Qué debemos saber y cómo reconocer señales de alerta?

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El Alzheimer continúa siendo una enfermedad que afecta progresivamente la memoria, el pensamiento y la conducta. En Perú, el Ministerio de Salud reportó un aumento de casos atendidos y reforzó la detección temprana, el acompañamiento familiar y la atención de quienes viven con demencia.

Señales que requieren atención

Según el Minsa, en 2025 se atendieron 13 067 casos diagnosticados de Alzheimer a nivel nacional, con 8285 mujeres y 4782 hombres. La entidad informó que los casos atendidos por demencias aumentaron 124 % entre 2021 y 2024, alcanzando 18 563 atenciones durante ese año.

El Alzheimer no afecta únicamente la memoria. El Minsa identifica como señales de alerta los olvidos frecuentes que interfieren con la vida diaria, dificultades para comunicarse, desorientación en lugares conocidos, cambios de ánimo, problemas con actividades cotidianas, pérdida de objetos y confusión temporal.

Según el Minsa, reconocer estas señales permite buscar una evaluación médica y descartar otras enfermedades que pueden producir síntomas similares. La atención temprana también facilita planificar aspectos legales y financieros, recibir apoyo familiar y comunitario y participar activamente en las decisiones relacionadas con el cuidado de personas afectadas.

Como notar las señales.

La orientación del Minsa señala que la familia debe permanecer atenta a los cambios de memoria, comunicación y conducta. Ante estas señales, se recomienda acudir a un establecimiento de salud para recibir una evaluación y determinar si los síntomas corresponden al Alzheimer u otra condición.

Prevención y cuidado familiar

El Minsa recomienda mantener hábitos saludables para reducir factores asociados al deterioro cognitivo. Entre ellos figuran la actividad física regular, una alimentación equilibrada, ejercicios para estimular el cerebro y una vida social activa. También se aconseja controlar condiciones como hipertensión, diabetes y exceso de peso.

Para las personas que ya tienen un diagnóstico, la familia cumple un papel constante. Las recomendaciones incluyen mantener rutinas claras, comunicarse con frases cortas y tono calmado, adaptar las actividades a las capacidades del paciente y retirar objetos peligrosos del hogar para disminuir riesgos durante la vida cotidiana.

El Minsa también aconseja estimular la memoria mediante actividades sencillas, como escuchar música conocida, observar fotografías familiares o realizar manualidades. La persona debe conservar, según sus posibilidades, participación en tareas básicas como vestirse, elegir alimentos o regar plantas, con el propósito de mantener autonomía y autoestima.

El Alzheimer requiere identificar cambios persistentes en la memoria, el lenguaje, la orientación o la conducta y buscar atención sanitaria. La prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento indicado y el acompañamiento familiar forman parte de la respuesta promovida actualmente por el Minsa para pacientes y cuidadores.