Partidos de HOY, domingo 1 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 1 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en el Torneo Clausura peruano como en las mejores ligas de Europa, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios (hora peruana) y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura en el campeonato nacional, con tres compromisos clave en la programación:

11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Los Chankas — L1 Max

1:15 p.m. | Cusco FC vs. Sport Boys — L1 Max

3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Universitario — L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

El balón rodará en una nueva jornada del torneo español, donde destaca la presentación del Real Madrid y el clásico vasco:

8:00 a.m. | Getafe vs. Sevilla — ESPN

10:15 a.m. | R. Racing Club vs. Real Madrid — DSports

12:30 p.m. | Elche vs. Valencia — ESPN

3:00 p.m. | Athletic Club vs. Real Sociedad — DSports

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

En el fútbol inglés, todas las miradas estarán puestas en un duelo directo de pronóstico reservado:

11:30 a.m. | Liverpool vs. Arsenal — ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

La primera división italiana ofrece cinco encuentros a lo largo del día, cerrando la jornada con el choque estelar entre Juventus y Napoli:

6:30 a.m. | Como vs. Venezia — ESPN

9:00 a.m. | Frosinone vs. Torino — Disney+ Premium

9:00 a.m. | Lazio vs. Cagliari — Disney+ Premium

12:00 p.m. | Lecce vs. Genoa — Disney+ Premium

2:45 p.m. | Juventus vs. Napoli — ESPN

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

La actividad continúa en el campeonato alemán con dos encuentros programados para esta mañana:

9:30 a.m. | Union Berlin vs. Colonia — ESPN

11:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs. Hamburgo — Disney+ Premium

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

En el torneo francés también habrá acción con cuatro duelos atractivos en la cartelera dominical:

9:00 a.m. | Estrasburgo vs. Auxerre — Disney+ Premium

11:15 a.m. | Lyon vs. Angers — Disney+ Premium

11:15 a.m. | Paris FC vs. Mónaco — Disney+ Premium

2:45 p.m. | Marsella vs. Toulouse — Disney+ Premium

Este domingo 1 de noviembre nos espera una agenda llena de emociones futboleras. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas de principio a fin.