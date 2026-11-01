Partidos de HOY, domingo 1 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 01/11/2026
Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 1 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en el Torneo Clausura peruano como en las mejores ligas de Europa, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios (hora peruana) y canales para seguir cada encuentro en vivo.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura en el campeonato nacional, con tres compromisos clave en la programación:
11:00 a.m. | CD Moquegua vs. Los Chankas — L1 Max
1:15 p.m. | Cusco FC vs. Sport Boys — L1 Max
3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Universitario — L1 Max
Partidos de LaLiga de España HOY
El balón rodará en una nueva jornada del torneo español, donde destaca la presentación del Real Madrid y el clásico vasco:
8:00 a.m. | Getafe vs. Sevilla — ESPN
10:15 a.m. | R. Racing Club vs. Real Madrid — DSports
12:30 p.m. | Elche vs. Valencia — ESPN
3:00 p.m. | Athletic Club vs. Real Sociedad — DSports
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
En el fútbol inglés, todas las miradas estarán puestas en un duelo directo de pronóstico reservado:
11:30 a.m. | Liverpool vs. Arsenal — ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
La primera división italiana ofrece cinco encuentros a lo largo del día, cerrando la jornada con el choque estelar entre Juventus y Napoli:
6:30 a.m. | Como vs. Venezia — ESPN
9:00 a.m. | Frosinone vs. Torino — Disney+ Premium
9:00 a.m. | Lazio vs. Cagliari — Disney+ Premium
12:00 p.m. | Lecce vs. Genoa — Disney+ Premium
2:45 p.m. | Juventus vs. Napoli — ESPN
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
La actividad continúa en el campeonato alemán con dos encuentros programados para esta mañana:
9:30 a.m. | Union Berlin vs. Colonia — ESPN
11:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs. Hamburgo — Disney+ Premium
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
En el torneo francés también habrá acción con cuatro duelos atractivos en la cartelera dominical:
9:00 a.m. | Estrasburgo vs. Auxerre — Disney+ Premium
11:15 a.m. | Lyon vs. Angers — Disney+ Premium
11:15 a.m. | Paris FC vs. Mónaco — Disney+ Premium
2:45 p.m. | Marsella vs. Toulouse — Disney+ Premium
Este domingo 1 de noviembre nos espera una agenda llena de emociones futboleras. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas de principio a fin.