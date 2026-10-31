Kaká ingresa al Salón de la Fama del AC Milan y se emociona hasta las lágrimas: "Es un día especial para mí"

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ricardo Kaká vivió una noche que quedará grabada para siempre en la memoria del fútbol italiano. Este sábado 31 de octubre, el brasileño ingresó oficialmente al Salón de la Fama del AC Milan, en una emotiva ceremonia que se cumplió en el campo de San Siro antes del pitazo inicial del derbi contra el Inter, y no pudo contener las lágrimas cuando el gran número de hinchas rossoneri se pusieron de pie para ovacionarlo.

Kaká ingresa al salón de la fama del AC Milan

Apenas el exvolante pisó el césped del Giuseppe Meazza, las cuatro tribunas del estadio entonaron el viejo coro que lo acompañó en sus años dorados.La ceremonia especial incluyó la entrega de una placa conmemorativa por su ingreso al Salón de la Fama.

El encargado de entregarle el reconocimiento fue Daniele Massaro, embajador de la institución milanista, quien le hizo entrega de un trofeo exclusivo fabricado por Tiffany & Co., la casa de joyería oficial del Salón de la Fama rossonero. Se trató de un detalle con un significado especial debido a que fue la primera vez que la célebre marca elaboró un trofeo para un evento deportivo italiano.

Ante el cariño de las tribunas,la exfigura de la selección brasileña no pudo contener la emoción y respondió con un gesto que acompañó sus goles. Al abandonar el campo, levantó los brazos hacia el cielo en agradecimiento.

"Es muy difícil explicar con palabras las emociones que siento aquí en San Siro con los aficionados milanistas. Es un día especial para mí", expresó Kaká a DAZN.

LA EMOCIÓN DE UN MOMENTO HISTÓRICO 🥹🇧🇷 Kaká, a puras lágrimas tras ingresar al salón de la fama de AC Milan. 📹 ACM https://t.co/WTBzXfNf4G November 1, 2026

Detrás del reconocimiento estuvo la votación de los hinchas

Cabe señalar que el homenaje tuvo su origen en una votación de los aficionados realizada en abril. Los seguidores eligieron a Kaká entre los tres mejores mediocampistas de la historia del Milan, junto con Carlo Ancelotti y Ruud Gullit. Los tres integran la clase 2026 en dicha categoría.

El Salón de la Fama, presentado por Emirates, nació como parte de las celebraciones por los 125 años del club y busca honrar a quienes construyeron su legado. El primer miembro honorario fue el histórico defensor Franco Baresi, mientras que en la categoría de delanteros ya habían sido reconocidos Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko y Marco van Basten.

En los próximos años se sumarán porteros y defensores que hayan dejado huella. Gullit recibió su trofeo el pasado 26 de abril, antes del partido contra la Juventus, y ahora le llegó el turno al brasileño.

En el marco del derbi del fútbol italiano enttre AC Milan e Inter de Milan, el futbolista brasileño Ricardo Kaká ingresó oficialmente al Salón de la Fama del AC Milan, en una emotiva ceremonia que se cumplió en el campo de San Siro.