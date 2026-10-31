Rául Ruidiaz no jugará el partido Atlético Grau vs. Universitario en Trujillo: quedó fuera por lesión

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Baja sensible. A tan solo horas de que se dispute el partido entre Atlético Grau y Universitario de Deportes, el conjunto piurano recibió una mala noticia tras conocerse que el delantero Rául Ruidiaz no podrá estar presente en el encuentro perteneciente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Rául Ruidiaz queda fuera del partido Atlético Grau vs. Universitario

La información fue difundida por el periodista de L1 MAX, Ernesto Macedo, en sus redes sociales oficiales. Cabe señalar que la institución norteña no precisó el diagnóstico del atacante, aunque vale señalar que el futbolista arrastraba molestias físicas durante las últimas fechas del campeonato.

La ausencia de la 'Pulga' representa un duro golpe para el elenco albo debido que se enfrentan a un panorama crítico porque se encuentran peleando por alejarse de la zona de descenso.

A eso se suma que el atacante nacional cuenta con una historia especial frente al conjunto crema, al que ya sabe cómo hacerle daño gracias a su capacidad para definir en los últimos metros, pero en el que también dejó huellas tras varios años defendiendo su camiseta, pero la relación con los hinchas se rompió al no concretar su llegada en el presente año.

Recordemos que, el exselecciondi se convirtió en el protagonista negativo para Universitario en el más reciente cruce entre ambos conjuntos. En mayo de 2026, por el Torneo Apertura, el delantero marcó el único tanto del encuentro y selló el triunfo de Atlético Grau por 1-0 en el estadio Monumental.

Vale señalar que el último partido que jugó Raúl Ruidíaz fue el pasado 8 de octubre, fecha en la que Atlético Grau empató 0-0 ante Los Chankas, en Piura por el Torneo Clausura. Desde entonces, no ha vuelto a ser citado y, frente a Universitario, completará su cuarto compromiso consecutivo sin sumar minutos.

Atlético vs. Universitario: cuándo y a qué hora juegan

El partido entre Atlético Grau y Universitario se disputará el domingo 1 de noviembre y se podrá ver en vivo desde las 3:30 p.m. por la señal de Liga 1 Max. Universitario se encuentra obligado a ganar para alcanzar la punta del torneo, mientras que el club piurano para salvarse de la zona de descenso.

En conclusión, el periodista de L1 MAX, Ernesto Macedo, dio a conocer este sábado, 31 de octubre, que el delantero Raúl Ruidiaz no podrá disputar el partido de mañana de Atlético Grau frente a Universitario de Deportes, por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.