Universitario derrotó 3-0 a Olva Latino y sumó 15 puntos por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario sumó una nueva victoria en el encuentro por la fecha 3 de la Liga Peruana de Universitario de Deportes derrotó por 3-0 a Olva Latino en el partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley, disputado en las instalaciones del Coliseo Lucha Fuentes del distrito de Villa El Salvador.

El conjunto crema aseguró la victoria con parciales de 25-13, 25-17 y 25-13, marcando una clara superioridad en el desarrollo del juego de principio a fin. Con este resultado en sets corridos, la escuadra estudiantil ratificó su buen momento deportivo en el certamen nacional y sumó un nuevo triunfo dentro de la etapa regular de la competición.

Dominio de Universitario y desarrollo del encuentro en Villa El Salvador

El equipo dirigido por el director técnico español Francisco Hervás impuso su ritmo de juego desde los primeros minutos del compromiso. La efectividad en el bloqueo y el control del servicio permitieron a la escuadra merengue tomar ventaja tempranamente en la primera manga, la cual concluyó con un marcador de 25-13 a favor del cuadro universitario.

Durante el segundo set, Olva Latino mostró una ligera mejoría en la recepción e intento de contraataque, logrando su rendimiento más parejo del partido. Sin embargo, la falta de efectividad en los momentos decisivos impidió que el cuadro rival mantuviera la regularidad frente a la presión colectiva del conjunto de Ate, que cerró el parcial por 25-17.

La consistencia táctica exhibida por Universitario evitó cualquier intento de reacción por parte de Olva Latino a lo largo de la contienda. El planteamiento defensivo de las cremas sostuvo el orden en el campo y permitió una transición rápida hacia el ataque en cada uno de los tramos del compromiso.

Desempeño individual y cierre del partido por el torneo nacional

En el tercer y último parcial, la escuadra estudiantil volvió a tomar el control absoluto de las acciones ofensivas. El trabajo en la red facilitó la construcción de jugadas claras que marcaron una distancia considerable en la pizarra desde los primeros saques de la manga final.

El rendimiento individual de Catherine Flood resultó determinante en la estructura ofensiva del equipo crema durante esta etapa del juego. La atacante sumó un total de 15 puntos a lo largo del compromiso, convirtiéndose en la máxima anotadora y liderando las acciones en el remate para sellar el set definitivo con un contundente 25-13.

Con la consecución de los tres parciales a favor, Universitario de Deportes concluyó la jornada sumando una victoria sin ceder sets en el coliseo de Villa El Salvador. El plantel mantiene su preparación con miras a los siguientes encuentros agendados en el calendario oficial de la Liga Peruana de Vóley.

En ese sentido, Universitario consolida su andar en la Liga Peruana de Vóley y mantiene el ritmo competitivo de cara a sus próximos compromisos en la tabla de posiciones.