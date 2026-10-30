¡Victoria peruana! Diego Elías se consagra campeón del torneo SmartCentres Canada Cup 2026

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El squashista peruano Diego Elías obtuvo el primer lugar del torneo SmartCentres Canada Cup 2026 tras derrotar en la final al representante mexicano Leonel Cárdenas. El deportista nacional cerró el encuentro con un marcador global de 3-0, luego de imponerse de manera consecutiva en tres sets con parciales de 11-2, 11-6 y 11-5.

Cabe mencionar que, con este resultado en la competencia internacional, el atleta peruano alcanzó su sexto título del año en este deporte.

Diego Elías se consagró en el SmartCentres Canada Cup 2026

Durante el primer juego del compromiso, el representante peruano consiguió una diferencia inicial de siete puntos que colocó el marcador 9-1 a su favor

No obstante, aunque el jugador mexicano Leonel Cárdenas logró descontar en el puntaje, el squashista nacional aseguró la primera manga con un resultado definitivo de 11-2.

En esa línea, el segundo parcial inició igualado cuando Elías anotaba dos puntos y Cárdenas empataba las acciones. Ante ello, al encontrarse con el marcador 6-5, el peruano sumó dos unidades adicionales de ventaja que le permitieron adjudicarse el segundo set por 11-6.

Posteriormente, en el tercer juego del partido, el deportista nacional mantuvo el control del marcador pese a los intentos de su rival por revertir la cuenta.

Finalmente, el representante peruano selló el tercer parcial por 11-5 para concretar el triunfo por 3-0 y sumar un nuevo campeonato en la temporada.

Conquista del Egyptian Squash Open 2026

Como se sabe, el deportista que integra el Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD) también se consagró campeón del Egyptian Squash Open 2026, certamen de nivel Diamante disputado en Giza, Egipto.

Luego de perder el primer set del encuentro, el atleta peruano revirtió la cuenta con marcadores parciales de 5-11, 11-5, 11-6, 7-11 y 11-6 frente al líder del ranking mundial.

Ante ello, el presidente del IPD, Óscar Fernández Cáceres, felicitó al squashista por el resultado internacional y resaltó su disciplina, esfuerzo y compromiso en el circuito mundial.

Cabe mencionar que el programa otorgado por el IPD acompaña a los deportistas nacionales de alto rendimiento en su preparación hacia los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, donde el jugador proyecta buscar el podio en Lima 2027.

Por último, cabe mencionar que el jugador nacional se adjudicó los primeros puestos en el El Gouna International Squash Open, el PSA Squash Tour, el Panamericano de Squash, el Sudamericano de Squash y el CIB Egyptian Squash Open.