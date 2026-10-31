"Hemos encontrado un buen funcionamiento": Jairo Concha resalta el desempeño de Universitario

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mediocampista de Universitario de Deportes, Jairo Concha, analizó el desempeño futbolístico del cuadro crema en la etapa decisiva del torneo local y destacó la evolución en el nivel de juego del plantel. El volante refirió que, en tramos anteriores de la temporada, el equipo lograba sumar puntos sin exhibir su mejor rendimiento sobre el terreno de juego, situación que se ha modificado de cara a la recta final del campeonato.

Evolución del rendimiento colectivo y postura ante cuestionamientos externos

El volante merengue evaluó el progreso futbolístico que ha mostrado el plantel en las últimas jornadas, marcando una diferencia entre los resultados obtenidos y la efectividad del funcionamiento táctico en la cancha. Concha precisó que la prioridad del grupo reside en mantener la regularidad colectiva para consolidar las aspiraciones del club en la tabla de posiciones.

"Los resultados se dieron a nuestro favor pero no sirve si nosotros no ganamos. Antes ganábamos pero no jugábamos del todo bien, ahora hemos encontrado un buen funcionamiento así que esperemos seguir así porque se viene la recta final", mencionó Jairo Concha.

En otro momento, el mediocampista fue consultado sobre las declaraciones de rivales y sectores de la prensa que señalan un presunto favorecimiento arbitral hacia Universitario durante el desarrollo del torneo. El jugador desestimó las acusaciones y sostuvo que los logros de la plantilla responden al trabajo diario del comando técnico y los futbolistas.

"No lo tomo de ninguna de manera porque no siento eso, cada equipo se esfuerza para conseguir sus objetivos y eso del favorecimiento no lo veo", indicó el volante crema.

El futbolista reiteró que el grupo se mantiene al margen de los comentarios externos y concentrado exclusivamente en los compromisos deportivos programados para las fechas decisivas del certamen nacional.

"Hemos vuelto a jugar de buena manera. Antes ganábamos pero NO jugábamos bien. Estamos conversando, la intención de ambos es estar en buenos términos -renovación-. Estamos enfocados en la recta final del campeonato" Jairo Concha, jugador de Universitario de Deportes 🎙️ @PaolovelaR — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) October 31, 2026

Proceso de renovación de contrato y enfoque en el cierre del torneo

Respecto a su continuidad en Universitario de Deportes, Jairo Concha confirmó la existencia de conversaciones entre su representación y la directiva de la institución para extender su vínculo laboral. El centrocampista sostuvo que las negociaciones se desarrollan dentro de los cauces habituales y de mutuo acuerdo entre ambas partes.

"Estamos conversando aún, la intención de ambos es estar en buenos términos, hablar y tanto ellos como yo estamos enfocados en la recta final del campeonato", señaló el jugador.

El jugador manifestó que el objetivo inmediato tanto de la administración como del plantel profesional es sostener el rendimiento deportivo sin distracciones contractuales durante los partidos restantes de la temporada.

En ese sentido, Jairo Concha reafirmó el compromiso del plantel crema de mantener el nivel futbolístico y la concentración en la búsqueda de los objetivos institucionales.