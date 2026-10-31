Hernán Barcos vs Pablo Guede: revelan posibles motivos del enfrentamiento tras el Cristal ante Alianza

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El 'partido aparte' que sostuvieron Hernán Barcos y Pablo Guede durante y después del duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura aún acapara la atención del público. Ante ello, un podcast reveló las posibles causas que habría originado el tenso momento entre el delantero y el director técnico.

¿Qué originó el cruce entre Barcos y Guede?

De acuerdo al periodista Mauricio Loret de Mola del programa de internet 'Mano a Mano' del canal Denganche, el estratega argentino había estado informado de lo que ocurrió con 'el pirata' durante su estancia en el cuadro íntimo. Además, contó que ambos no se conocían en lo absoluto.

"Parte de por qué Guede se pone así es por todos los cuentos que le dijeron los jugadores de cómo era la relación de Barcos con ellos y las cosas que quizás a los jugadores no les gustaba cuando él era el líder de Alianza. Esto se trasladó a la cancha y Guede no lo debió trasladas", sostuvo.

Cuando tuvieron el primer careo, en pleno partido, el delantero de Sporting Cristal habría tratado de contarle su versión de ciertos hechos, lo que el entrenador aliancista no aceptó. "Entiendo que Barcos le propone contarle su versión de algunas cosas, pero Guede no le concede ese momento, señaló.

Por último, la mesa consideró que estos hechos, además de la calentura por la derrota, pudieron desencadenar la furia de Pablo Guede cerca de los vestuarios, en la que se acercó raudamente a Hernán Barcos e incluso lo llegó a empujar, lo que motivó la presencia de jugadores y demás personas para separarlos.

Segunda versión del altercado

Según Michael Succar, la razón por la que el DT 'grone' rechazó un saludo del 'pirata' y la posterior discusión, se debió a la forma cómo celebró el gol del empate. Indicó que el banquillo sintió que hubo burlas hacia ellos con gestos dirigidos.

"La versión que tengo es que después del gol de Barcos, la banca siente que empieza con algunas insinuaciones a 'cancherear', a mirarlos de forma desafiante. Recuerden que después del gol el estadio empieza a cantar a su favor. La banca siente que algunas miradas fueron desafiantes", manifestó.

La discusión entre Hernán Barcos y Pablo Guede aún 'trae cola' y en un conocido podcast se revelaron las posibles causas que la motivaron. Aparentemente, el paso del 'pirata' por Alianza Lima y su celebración en el empate parcial de Sporting Cristal exacerbó los ánimos en el entrenador blanquiazul.