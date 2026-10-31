Liga Peruana de Vóley: San Martín superó 3-0 a Géminis y sumó 9 puntos en la tabla por la fecha 3

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universidad San Martín se impuso por 3-0 ante Géminis en el partido correspondiente a la tercera fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley, disputado en las instalaciones del Polideportivo Lucha Fuentes.

El conjunto albo logró la victoria con parciales de 28-26, 25-11 y 25-18, consolidando su desempeño en la competición nacional. Con este resultado, el equipo universitario sumó nueve puntos en la tabla de posiciones y se mantiene en los primeros lugares del certamen regular.

Parcial disputado en el inicio y desempeño táctico de San Martín

El primer set del encuentro presentó un desarrollo parejo entre ambas escuadras, con ventajas alternadas en el marcador durante gran parte del trámite. El conjunto dirigido por Martín Ambrosini inició el compromiso con imprecisiones en el remate, situación que permitió al cuadro de Géminis mantenerse a corta distancia en la anotación.

Tras ajustar el bloqueo y la recepción en el tramo final del parcial, la escuadra santa logró cerrar el marcador a su favor por 28-26. El triunfo en la manga inicial le permitió al cuadro universitario tomar el control del ritmo de juego para los siguientes periodos del compromiso.

La efectividad en el servicio y la organización defensiva en la primera línea fueron determinantes para neutralizar las ofensivas del equipo rival al término del primer parcial.

Dominio en los sets finales y consolidación en la tabla de posiciones

En las siguientes mangas del partido, el conjunto de San Martín estableció una ventaja clara en el desarrollo del juego colectivo. El aporte de atacantes como Emily Zinger, Brenda Lobatón y Vanessa Delancy resultó clave para sostener la efectividad en la red y frenar la reacción del cuadro contrario.

En los siguientes sets, Emily Zinger, Brenda Lobatón y Vanessa Delancy se convirtieron en jugadoras claves para contrarrestar el intento de reacción de Géminis.

El dominio se tradujo en parciales de 25-11 y 25-18 en la segunda y tercera manga, asegurando la victoria por la vía rápida. La regularidad en el ataque por las bandas impidió que Géminis pudiera forzar un cuarto set en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Con los tres puntos obtenidos en esta jornada, el plantel de la Universidad San Martín alcanza un total de nueve unidades en el inicio del torneo local, manteniéndose invicto en la competición.

En ese sentido, San Martín continúa su participación en la Liga Peruana de Vóley afianzándose en la tabla de posiciones en búsqueda de los objetivos de la temporada.