Maná transmitirá gratis concierto por YouTube: ¿cuándo y cómo verlo desde Perú?

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La banda mexicana Maná anunció que transmitirá de forma gratuita su espectáculo denominado 'Vivir Sin Aire Tour (Live from Red Rocks)' por medio de Youtube, a modo que esté disponible para sus seguidores en todo el mundo.

Maná dará concierto gratuito en Youtube

Dicha transmisión se llevará a cabo en colaboración con YouTube y Warner Music. Además, los seguidores que no puedan conectarse durante el estreno tendrán la posibilidad de ver el especial posteriormente, ya que quedará disponible bajo demanda en la misma plataforma digital.

El estreno mundial se realizará el viernes 6 de noviembre de 2026, a las 8:30 p. m. (hora peruana), a través de su canal oficial de YouTube y promete recibir una gran de espectadores que sigan el show en vivo desde cualquier parte del mundo.

Como parte del show inédito, la reconocida banda se presentará en el Red Rocks Amphitheatre que es uno de los escenarios musicales emblemáticos de Estados Unidos y ha recibido a importantes figuras de la industria, entre ellas The Rolling Stones, Jimi Hendrix y Led Zeppelin.

Entre los temas que incluirá esta presentación especial, que será transmitida para todos sus seguidores, destacan algunas de las canciones más representativas de la agrupación mexicana, como "Rayando el sol", "Clavado en un bar", "Labios compartidos" y "Oye mi amor".

Concierto gratuito en Youtube será antes de su llegada a Perú

El lanzamiento llega semanas antes de la presentación de la agrupación en Lima, programada para el próximo 2 de diciembre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira Vivir Sin Aire Tour.

La agrupación llegará a la capital peruana el 2 de diciembre de 2026 para presentarse en el Estadio San Marcos, como parte de su gira internacional Vivir Sin Aire Tour. En ese sentido, los seguidores que deseen asistir al espectáculo pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma Teleticket.

Asimismo, la transmisión gratuita de Maná representa una oportunidad para que sus seguidores disfruten de uno de sus espectáculos más destacados sin importar dónde se encuentren. El concierto, grabado en el emblemático Red Rocks Amphitheatre, reunirá algunos de los éxitos más reconocidos de la agrupación mexicana.

Finalmente, el estreno de este concierto gratuito de la banda Maná será el 6 de noviembre a las 8:30 p. m. (hora peruana) y podrá verse por YouTube desde cualquier parte del mundo para todos los seguidores.