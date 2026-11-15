¡La magia nunca se oxida! Ronaldinho volvió al fútbol profesional a sus 46 años con victoria en Italia

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/11/2026
El fútbol mundial vivió una jornada cargada de nostalgia y espectáculo este domingo 15 de noviembre en el estadio Bruno Benelli. A sus 46 años, y tras más de una década alejado de las competencias oficiales desde el 2015 con el Fluminense, Ronaldinho Gaúcho volvió a vestirse de corto para comandar el ataque del Ravenna FC en el derbi local frente al Forlì.
Titularidad, clase intacta y ovación en los primeros 45 minutos
Bajo la dirección técnica de Andrea Mandorlini, el campeón del mundo en 2002 saltó al gramado desde el pitazo inicial portando su emblemática camiseta número 10 y ubicándose recostado por el sector izquierdo del ataque en el encuentro correspondiente a la fecha 14 del Grupo B de la Serie C de Italia.
Aunque durante los primeros compases del duelo el conjunto visitante exigió en defensa al cuadro local, estrellando incluso un remate en el poste al minuto 15, 'Dinho' comenzó a entrar en contacto con el balón para imponer su pausa característica y claridad en los pases.
El primer gran destello del brasileño llegó sobre los 18 minutos, cuando ejecutó un preciso tiro de esquina que encontró la cabeza de Giulio Donati; sin embargo, una brillante intervención del guardameta Luca Marelli evitó lo que pudo ser la primera asistencia oficial de Ronaldinho en su retorno.
Participación clave en la apertura del marcador
Con el correr del reloj, el Ravenna equilibró las acciones gracias a la visión de juego de su flamante figura. Al minuto 36, Ronaldinho intervino activamente en la elaboración ofensiva en el último tercio del campo, cediendo el balón en la jugada previa que culminó con un potente remate de media distancia de Giulio Donati para abrir el marcador.
Antes de irse al descanso, el astro brasileño volvió a mostrar su oficio aguantando el esférico de espaldas y provocando una infracción cerca del área al minuto 40. Para el inicio de la etapa complementaria, Mandorlini decidió reemplazarlo tras haber cumplido con creces los 45 minutos pactados.
Ya en el segundo tiempo, Simone Rabbi sentenció el 2-0 definitivo al minuto 58, mientras el público dedicaba una sonora ovación al histórico delantero en la recta final del encuentro.
La vuelta de Ronaldinho al calcio italiano (donde brilló antes con el AC Milan entre 2008 y 2011) trasciende lo meramente mediático. El exjugador del FC Barcelona forma parte activa del proyecto deportivo como socio e inversor junto al presidente del club, Ignazio Cipriani, con el objetivo de impulsar la proyección internacional de la institución y pelear por el ascenso a la Serie B.
Con una victoria sólida que mantiene al Ravenna FC en la pelea por los primeros puestos de su grupo y el mundo entero pendiente de sus movimientos, Ronaldinho demostró que, más allá del paso del tiempo y el ritmo competitivo, el talento puro y la alegría para entender el juego permanecen inalterables.