¡La magia nunca se oxida! Ronaldinho volvió al fútbol profesional a sus 46 años con victoria en Italia

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol mundial vivió una jornada cargada de nostalgia y espectáculo este domingo 15 de noviembre en el estadio Bruno Benelli. A sus 46 años, y tras más de una década alejado de las competencias oficiales desde el 2015 con el Fluminense, Ronaldinho Gaúcho volvió a vestirse de corto para comandar el ataque del Ravenna FC en el derbi local frente al Forlì.

Titularidad, clase intacta y ovación en los primeros 45 minutos

Bajo la dirección técnica de Andrea Mandorlini, el campeón del mundo en 2002 saltó al gramado desde el pitazo inicial portando su emblemática camiseta número 10 y ubicándose recostado por el sector izquierdo del ataque en el encuentro correspondiente a la fecha 14 del Grupo B de la Serie C de Italia.

Aunque durante los primeros compases del duelo el conjunto visitante exigió en defensa al cuadro local, estrellando incluso un remate en el poste al minuto 15, 'Dinho' comenzó a entrar en contacto con el balón para imponer su pausa característica y claridad en los pases.

El primer gran destello del brasileño llegó sobre los 18 minutos, cuando ejecutó un preciso tiro de esquina que encontró la cabeza de Giulio Donati; sin embargo, una brillante intervención del guardameta Luca Marelli evitó lo que pudo ser la primera asistencia oficial de Ronaldinho en su retorno.

Ronaldinho makes his first professional appearance after 4,068 days in retirement.



But I thought once a footballer retires, there's no coming back? 🤔 pic.twitter.com/ozsC7Jga9I — Sinachi (@Sinachi0424) November 15, 2026

Participación clave en la apertura del marcador

Con el correr del reloj, el Ravenna equilibró las acciones gracias a la visión de juego de su flamante figura. Al minuto 36, Ronaldinho intervino activamente en la elaboración ofensiva en el último tercio del campo, cediendo el balón en la jugada previa que culminó con un potente remate de media distancia de Giulio Donati para abrir el marcador.

Antes de irse al descanso, el astro brasileño volvió a mostrar su oficio aguantando el esférico de espaldas y provocando una infracción cerca del área al minuto 40. Para el inicio de la etapa complementaria, Mandorlini decidió reemplazarlo tras haber cumplido con creces los 45 minutos pactados.

Comeback dari masa pensiun, Ronaldinho (46 tahun) ikut berkontribusi atas gol pertama Ravenna FC di Serie C Italia.



Vamos aki-aki!😅🔥 pic.twitter.com/iI17lyZWwR — United Reign (@utdreign) November 15, 2026

Ya en el segundo tiempo, Simone Rabbi sentenció el 2-0 definitivo al minuto 58, mientras el público dedicaba una sonora ovación al histórico delantero en la recta final del encuentro.

La vuelta de Ronaldinho al calcio italiano (donde brilló antes con el AC Milan entre 2008 y 2011) trasciende lo meramente mediático. El exjugador del FC Barcelona forma parte activa del proyecto deportivo como socio e inversor junto al presidente del club, Ignazio Cipriani, con el objetivo de impulsar la proyección internacional de la institución y pelear por el ascenso a la Serie B.

Mt feliz em voltar a disputar uma partida oficial... Descansei uns anos, mas agora é hora de voltar kkkkkk brincadeiras a parte, foi mto bonito viver este dia maravilhoso, com meus companheiros e estádio cheio!!! Com toda certeza um momento especial na minha vida... vocês sabem como eu gosto de me desafiar a fazer coisas diferentes que ninguém ou que poucos fizeram. Esta adrenalina, o cheiro do campo e o encontro com a bola é sempre especial...Obrigado ao meus amigos Lorenzo, Ignácio e Giuseppe Cipriani e toda a equipe do Ravenna, por acreditarem neste sonho e vamos continuar trabalhando para ajudar a conquistar a Itália e o mundo!!! Tenho certeza que estamos no caminho certo... Obrigado a todos os fãs por esta noite inesquecível, aos que vieram de longe me prestigiar e ver uma bela partida de futebol, com muito empenho em busca da subida de liga... Nos vemos em breve família — Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 15, 2026

Con una victoria sólida que mantiene al Ravenna FC en la pelea por los primeros puestos de su grupo y el mundo entero pendiente de sus movimientos, Ronaldinho demostró que, más allá del paso del tiempo y el ritmo competitivo, el talento puro y la alegría para entender el juego permanecen inalterables.