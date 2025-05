Paulo Autuori calienta la previa del partido ante Universitario: "Es un equipo como cualquier otro"

Tras la victoria 2-1 ante ADT, Paulo Autuori felicitó a sus jugadores por el resultado y se proyectó a lo que será el compromiso del jueves ante Universitario de Deportes, que definirá la suerte del cuadro de La Florida en el campeonato.

En conferencia de prensa, el entrenador de los 'celestes' resaltó el presente de los jugadores de la 'U'. No obstante, dejó en claro que irán al Estadio Monumental a jugarles de igual a igual.

Cabe recordar que, luego de enfrentarse a Universitario de Deportes, el cuadro celeste se medirá contra Palmeiras en Brasil por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde buscará el pase a la Copa Sudamericana como tercero del grupo.

En conversación con Exitosa, el director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, sostuvo que el club está analizando diversas posibilidades y se refirió a la situación de Anderson Santamaría tras dejar el Santos Laguna.

El directivo indicó que cualquier jugador de Selección Peruana es atractivo para reforzar al equipo, sin embargo, manifestó que de momento no han mantenido contacto alguno con el entorno del futbolista.

"Yo siempre digo, jugadores de Selección siempre son atractivos. En este momento, no estamos mirando más que internamiento de nuestro departamento de scouting. No nos hemos sentado hasta ahora y te mentiría si te digo si tenemos interés o no... No hay nada", expresó.