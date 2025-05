Paulo Autuori protagoniza tenso momento con periodista tras derrota de SC: "No voy a responder tonterías"

Sporting Cristal desperdició su última oportunidad de seguir con vida en la Copa Libertadores luego de caer por la mínima diferencia ante Cerro Porteño en el Estadio Nacional. El equipo bajopontino mostró un nivel muy por debajo de lo esperado y por momentos fue superado por el ímpetu del cuadro paraguayo.

Como era de esperarse, los hinchas del club celeste apuntaron sus reclamos contra la dirigencia en pleno partido lanzando cánticos que sorprendieron a los mismos periodistas de ESPN. Otro que terminó ofuscado fue el técnico Paulo Autuori quien protagonizó un tenso cruce con un periodista en conferencia de prensa.

Como se recuerda, en las últimas horas Exitosa Deportes deslizó la versión de que el técnico brasileño dejaría Sporting Cristal si es que la dirigencia de Joel Raffo no le cumple con traerle los refuerzos que pide a mitad de año. Según indicaron, el estratega no está para nada contento con lo encontrado en el plantel con miras al objetivo principal de volver a salir campeón.

Justamente, uno de los periodistas que asistió a la conferencia de prensa le hizo la consulta a Paulo Autuori sobre si era cierto o no dicha versión. Fue ahí cuando el brasileño expresó su molestia señalando que no contestara dicha pregunta ya que era completamente falta y aseguró ser un hombre de palabra.

"Perdón, no voy a responder tonterías. Yo soy un hombre que tengo palabra, Yo no necesito hablar de eso, solamente hecho una mirada hacia atrás y quedo sin comentarios sobre esas cosas. Hoy en día la gente habla lo quiere, lo que uno ve por redes sociales son un montón de tonterías como esto. Me rehúso en hablar de este tema, vamos a hablar de fútbol, del juego, necesitamos eso", indicó.