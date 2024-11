Pedro Aquino deja contundente mensaje tras ser excluido de la convocatoria de la Selección Peruana

Jorge Fossati dio a conocer, la noche de este domingo 3 de noviembre, la lista de 29 jugadores convocados a la Selección Peruana para los encuentros ante Chile y Argentina por Eliminatorias Sudamericanas. Entre la nómina resalta el regreso de Paolo Guerrero quien logró continuidad con la camiseta de Alianza Lima y también llamó la atención la ausencia de otros elementos que se mantienen en actividad en sus respectivos equipos.

Uno de ellos fue Pedro Aquino quien ya lleva cuatro encuentros jugados con el Santos Laguna en la Liga MX e incluso había declarado su ilusión de pegar la vuelta al combinado patrio en esta fecha doble de noviembre. Por ello, el volante utilizó sus redes sociales para pronunciarse por su no llamado por el 'Nonno'.

El futbolista formado en Sporting Cristal subió una historia en su cuenta de Instagram para dejar un mensaje a solo minutos de conocer la convocatoria de la Selección Peruana. El centrocampista aseguró que seguirá trabajando para poder cosechar los frutos en un futuro.

"La verdad que siempre he tenido la chance de hablar con el comando técnico de la selección. Todos estuvieron pendientes de mí y el área médica se mantuvo en conversación constante con gente del Santos Laguna. Eso hizo que me sienta tranquilo", indicó a Ovación días atrás.

Pedro Aquino y su duro mensaje en Instagram tras quedar fuera de la Selección Peruana.

A su vez, Pedro Aquino había manifestado sus ganas de volver a la Bicolor tras varios meses de ausencia por lesión. El futbolista que actúa en México aseguró que se sentía muy frustrado por no poder acompañar a sus compañeros en este complicado momento en las Clasificatorias.

"Es algo frustrante no poder aportar un granito de arena en la selección. Uno se siente identificado con el grupo y no estar cerca de ellos es chocante. Me muero de ganas por volver a vestir la camiseta de la bicolor. Espero ver mi nombre en la lista de convocados y realmente estoy con ganas y mucha ilusión", añadió.