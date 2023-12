¿Pedro Gallese aprueba la llegada de Jorge Fossati a la Selección Peruana? Esto dijo el arquero

Durante los últimos días, la noticia de la posible llegada de Jorge Fossati a la Selección Peruana emocionó desmesuradamente a los hinchas. En ese sentido, el arquero del conjunto nacional, Pedro Gallese, decidió pronunciarse.

Los directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) mostraron su intención de cortar vínculos con Juan Reynoso tras los resultados negativos que obtuvo el conjunto 'blanquirrojo' en las seis fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Tras ello, el nombre de Jorge Fossati ha sido voceado dentro de la Villa Deportiva Nacional (Videna), por lo que el guardameta de la 'Bicolor', Pedro Gallese, salió una vez más, a respaldar al 'Cabezón', dejando en claro que no dudan del trabajo realizado por el estratega uruguayo.

Asimismo, recalcó que, a pesar de que la 'Blanquirroja' atraviese un mal momento, todos los jugadores se encuentran más unidos que nunca y no dejarán de apoyar a Reynoso Guzmán.

El actual entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se pronunció sobre el interés de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y, en medio de la expectativa a su posible llegada a la 'Bicolor', el estratega uruguayo admitió que ya hubo los primeros contactos entre ambas partes.

"Por el momento estoy enfocado en lo que es la temporada 2024 de Universitario y veremos qué pasa en las próximas horas, no quisiera extenderme más sobre el tema porque como ya lo he dicho, no niego las cosas que son realidad, que hubo contactos, pero está todo indefinido hasta que a mí me llegue la constancia oficial que está todo definido con el técnico de la Selección", declaró.