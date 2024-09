Periodista colombiano lanza críticas a Perú tras empate con la Tricolor: "La peor selección de Sudamérica"

La Selección Peruana empató 1-1 con Colombia en la fecha 7 de las Eliminatorias al Mundial 2026. A pesar de que el equipo dirigido por Jorge Fossati mostró una mejora en su rendimiento, el resultado dejó insatisfecho al periodista colombiano Samuel Vargas, quien no dudó en lanzar duras críticas hacia Perú, a quien calificó como el equipo más débil de Sudamérica.

Samuel Vargas, reconocido periodista colombiano, no ocultó su descontento con el desempeño de la selección de Colombia. En sus declaraciones, calificó a Perú como el peor equipo del continente sudamericano y expresó su frustración por el empate obtenido.

El periodista colombiano también criticó la actuación del equipo colombiano en el campo, señalando la ausencia de James Rodríguez y el limitado desempeño del plantel.

Samuel Vargas destacó que, a pesar de las dificultades, los jóvenes Asprilla y Durán lograron cambiar el rumbo del partido y salvar el empate para los cafeteros.

Luego del partido, el defensor peruano Alexander Callens se refirió al empate y al momento del cambio que se realizó minutos antes del gol colombiano. Expresó su frustración pero también su comprensión hacia las decisiones tácticas.

"Creo que los cambios son para mejorar o ayudar. No creo que sea error de alguien. Ellos en el primer tiempo hicieron 3 o 4 cambios, por algo los hicieron, seguro no se veían bien... Me fui molesto, pero esto es así. El doctor decidió y ya está", explicó en Movistar Deportes, dando su perspectiva sobre el ajuste en la alineación que precedió al gol rival.