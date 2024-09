'Cuy Renato' sorprende con su pronóstico para el Perú vs. Colombia y enciende las redes

06/09/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Los hinchas de la selección peruana están ansiosos por ver a la 'Bicolor' enfrentar a Colombia este viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional. Este crucial partido de la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas podría definir las esperanzas de Perú rumbo al Mundial 2026. En medio de la expectativa, un curandero de TikTok ha captado la atención con una inusual predicción utilizando al famoso 'Cuy Renato'.

Predicción del 'Cuy Renato'

Don Abel, conocido curandero que se ha vuelto viral en TikTok por realizar lecturas de hojas de coca, decidió recurrir al 'Cuy Renato' para conocer el destino del partido entre Perú y Colombia.

En un video que rápidamente se viralizó, se puede observar cómo el roedor es colocado dentro de una tómbola con tres opciones: una caja con la bandera de Perú, otra con la de Colombia, y una tercera que indicaba un empate.

Sin perder tiempo, el cuy, liberado por Don Abel, se dirigió directamente a la caja que representaba la igualdad entre ambos equipos. Esta inesperada predicción ha generado un sinfín de reacciones entre los hinchas de la selección peruana, quienes no tardaron en manifestar sus opiniones en las redes sociales.

Reacciones de los hinchas en TikTok

Las redes sociales, especialmente TikTok, se inundaron rápidamente con comentarios sobre la predicción del 'Cuy Renato'. Mientras algunos hinchas celebraron la posibilidad de un empate, otros se mostraron más críticos y escépticos.

Comentarios como "Empatar no nos sirve de nada", "Sin Cueva, la selección no es nada", y "Al menos no nos golean", reflejan la preocupación y el escepticismo de un sector de la hinchada.

Por otro lado, algunos usuarios se tomaron la predicción con humor: "Ya estamos eliminados, recuerden Perú solo hizo 1 gol en 6 partidos", "Por Dios que sí", y "Puro floro ese cuy", son algunas de las frases que acompañan al video que ya ha superado miles de visualizaciones.

Perú vs Colombia

Perú y Colombia se enfrentarán en un duelo clave en el Estadio Nacional, programado para iniciar a las 20:30 horas. El partido podría ser determinante para las aspiraciones de los dirigidos por Jorge Fossati, quienes, hasta el momento, han tenido un rendimiento modesto en las eliminatorias, anotando solo un gol en seis encuentros.

Un resultado favorable podría mantener viva la esperanza de clasificar al Mundial 2026, mientras que un tropiezo complicaría aún más el camino.

El 'Cuy Renato', con su particular predicción de empate, ha añadido un nuevo matiz de incertidumbre a la previa del Perú vs. Colombia. Mientras los hinchas siguen debatiendo en las redes sociales, la verdadera historia se escribirá en la cancha este viernes, cuando la 'Bicolor' salte al gramado del Estadio Nacional en busca de tres puntos vitales.