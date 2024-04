¡Preocupación en Alianza! Waterman enciende las alarmas tras su lesión contra Sport Boys: "Tengo dolor"

🎙 Waterman en caliente: "Me siento bien, pero tengo dolor y esperemos que no sea nada grave"



"Nunca me ha pasado algo así, pero confío en Dios"#AlianzaLima 3-0 #SportBoys



📲 Suscríbete: https://t.co/pgRx63wWcb#Liga1TeApuesto pic.twitter.com/bhbesGN31U