'Puma' Carranza y su sarcástica respuesta a Leao Butrón tras recordar pelea en discoteca: "Capitán del descenso"

El exfutbolista 'Puma' Carranza ha vuelto a ser el centro de atención tras responder de manera sarcástica a Leao Butrón, quien recientemente recordó una pelea que ambos protagonizaron en una discoteca hace dos décadas.

En una reciente entrevista, Leao Butrón compartió su versión de los hechos que ocurrieron en una discoteca, donde se desató un conflicto que terminó en puñetazos.

Según el exarquero de Alianza Lima, el incidente se inició cuando el 'Puma' Carranza le propinó una cachetada, advirtiéndole que no interfiriera con su sobrino, Machito Gómez, con quien Leao Butrón había tenido un enfrentamiento previo en la Sub 23.

"Yo llegaba a una discoteca con toda la gente de Sporting Cristal, estaba con el 'Chino' Benavides, Jean Ferrari, entre otros. El 'Puma' estaba con Paolo Maldonado. Saludamos normal, pero tras un par de horas, él me dice: 'Oye, no te metas con mi sobrino' y me mete una cachetada", recordó Leao Butrón.