Cristiano Ronaldo CONFIRMA que el Mundial 2026 será el ÚLTIMO de su carrera: "Definitivamente"

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo ha sorprendido a los fanáticos del fútbol al confirmar que el Mundial 2026 será el último de su destacada carrera. Así lo ha dado a conocer en una reciente entrevista, por lo que con esta decisión afontará su quinta Copa del Mundo, récord compartido con figuras como Lionel Messi Y Guillermo Ochoa.

La última cita mundialista

El delantero de la selección de Portugal adelantó de manera sorpresiva que el próximo año disputará lo que será su última cita mundialista poniendo fin a una trayectoria que ha marcado dos décadas de historia en el ámbito del balompié internacional.

Si bien el actual ariete de Al-Nassr es conocido por no conceder tantas entrevistas, esta vez fue la excepción y dialogó en el foro de turismo TOURISE, celebrado en Arabia Saudí.

Allí dejó atónito a más de uno al revelar que su retiro de los torneos mundialistas llegará cuando tenga 41 años, aunque aclaró que continuará disfrutando del fútbol mientras su rendimiento se lo permita.

"Definitivamente sí, será mi último Mundial. A esa edad, creo que será el momento justo. Por ahora disfruto cada instante en la selección", declaró el exatacante de Real Madrid al ser consultado si es que el Mundial de Fútbol 2026 sería el último quen disputará.

En tal sentido, añadió que se encuentra feliz, en estos instantes, por su estadía en Al-Nassr, eso sí fue claro en puntualizar "seamos sinceros, lo que quiero decir es que pronto, probablemente en uno o dos años, dejaré de jugar".

Cristiano Ronaldo dice que la Copa del Mundo del próximo verano será su último torneo importante antes de retirarse 🎙️ pic.twitter.com/s8lTaHjKHa — Arielipillo (@arielipillo) November 11, 2025

Intacta pasión por el fútbol

En otro momento, el futbolista de 40 años se refirió sobre su carrera en clubes y ligas presiones, en referencia a ello resaltó que aún no tiene definido el momento exacto en que decidirá dar un paso al costado y retirarse completamente del fútbol profesional.

Eso sí, dejó en claro su intacta pasión por este deporte. "Cuando digo pronto, es realmente pronto porque lo doy todo por el fútbol", resaltó Cristiano Ronaldo.

En tanto, el astro del fútbol indicó que su retiro definitivo del fútbol de élite podría suceder posteriormente al Mundial de 2026, el cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

En síntesis, durante una entrevista concedida al foro de turismo TOURISE, celebrado en Arabia Saudí, reveló que el Mundial 2026 será el último de su carrera en el que vestirá la camiseta de Portugal, pero enfatizó que seguirá disfrutando del deporte rey mientras su estado físico lo permita.