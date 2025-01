Rainer Torres felicita a Raúl Ruidíaz por revelar que Universitario le debe 8 meses de sueldo: "Te banco a mil"

19/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En los últimos días, Raúl Ruidíaz se ha convertido en portada principal de todos los medios deportivos en el Perú luego de sus recientes sobre su frustrado fichaje por Universitario. Según lo declarado, este ya había aceptado la propuesta económica que le realizó el club de Ate, pero la misma fue retirada generando que las negociaciones se dieran por terminadas.

Sin embargo, el exjugador del Seattle Sounders también contó un detalle que no fue pasado por alto por los hinchas en redes sociales al revelar que el elenco merengue aún le adeuda 8 meses de suelo desde hace varios años. Incluso bromeó sobre ello asegurando que iba a cobrar en 30 años haciendo referencia al plan de viabilidad que recientemente se aprobó.

Lo respalda

Estas palabras generaron que un gran número de hinchas de Universitario critiquen a Raúl Ruidíaz por hacer público este hecho. Sin embargo, para Rainer Torres, exjugador del club, fue todo lo contrario.

El fundador de EmbajadUr Crema se pronunció en redes sociales sobre este hecho respaldando totalmente lo dicho por la 'Pulga'. El popular 'motorcito' se sintió identificado con la situación ya que estuvo dentro de la institución merengue cuando la situación económica era harto complicada.

"La 'pulga' hablando de los 8 meses sin pago. Lo banco a mi goleador. Es muy fácil comentar para algunos que no estuvieron ahí. Solo nosotros sabemos lo que se vivió esos 8 meses sin sueldo. ¡'Pulga' tu opina lo que desees que te banco a mil! Buenas noches", escribió.

Buenas noches — Rainer torres (@TorresRainer) January 18, 2025

Revela charla con la 'Pulga'

En esa misma línea, Rainer reveló que en las últimas horas tuvo una encuentro con el propio Ruidíaz a quien le explicó todo el tema del plan de viabilidad que Sunat aprobó en las últimas semanas y con lo que se estima pagar la deuda concursal del club.

No obstante, también se refirió a la posibilidad de volver a verlo con la camiseta crema. Sobre ello, el exvolante fue claro en asegurar que esto no se dará en un futuro cercano e indicó que no se volverá a referir a ello.

"También me di cuenta que el tema de la pulga ya fue, al menos que pase un milagro mejor ya no hablar del tema porque en corto plazo no lo veremos con la crema. Un pena pero así es el fútbol", añadió.

De esta manera, Rainer Torres, exjugador de Universitario, respaldó a Raúl Ruidíaz tras revelar que los merengues aún le deben 8 meses de sueldo.