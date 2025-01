Raúl Ruidíaz hace polémica revelación tras fallido fichaje en Universitario: "Terminé aceptando, pero ..."

17/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tal parece Raúl Ruidíaz y Universitario de Deportes tienen ya las cosas claras. Esta vez, el delantero peruano hizo una polémica revelación respecto a su fallido fichaje en tienda 'crema', dejando nuevamente sorprendido a más un hincha.

Raúl Ruidíaz y su polémica revelación sobre la 'U'

Durante una reciente entrevista en el programa 'Mano a Mano', Raúl Ruidíaz fue consultado respecto a su fallido fichaje en Universitario de Deportes. Es así que, para terminar de una vez con la polémica, el futbolista peruano decidió contar con detalles lo que ocurrió.

Según sus propias palabras, planteó llegar a un "punto medio" con el club en el aspecto económico y aunque prometieron hablar de ello al día siguiente, la propuesta terminó siendo descartada por los mismos encargados de ver su pase.

"Yo dije 'lleguemos a un punto medio', que es lo normal. Me dijeron 'vamos a hablarlo mañana'. Al día siguiente me llaman y me dijeron 'no'. Ahí yo digo 'ok, acepto' y me dijeron 'NO, YA NO'", mencionó durante el programa.

🗣️ Raúl Ruidíaz sobre la oferta que recibió de la 'U' en diciembre: "Yo dije 'lleguemos a un punto medio', que es lo normal. Me dijeron 'vamos a hablarlo mañana'. Al día siguiente me llaman y me dijeron 'no'. Ahí yo digo 'ok, acepto' y me dijeron 'NO, YA NO'". #ManoAMano 🎙️ pic.twitter.com/pYuhCvY9Qv — DENGANCHE (@denganche) January 17, 2025

Por esta razón, 'La Pulga' terminó aceptando que su llegada a Universitario no se daría, al menos este 2025: "Pasó eso entonces dije 'ya está, qué vamos a hacer'. No me gusta mucho declarar pero bueno, las cosas tienen que ser transparentes también. Si no me quieres no pasa nada".

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Raúl Ruidíaz?

En la última conferencia de prensa que hizo el club 'crema', Jean Ferrari se tomó unos minutos para responder a la pregunta relacionada con la posible llegada de Raúl Ruidíaz.

"Me mencionas lo de Raúl Ruidíaz y yo antes de administrador, soy hincha. Me encantaría que esté acá con nosotros, pero ahí sale mi parte de administrador ordenado y dónde nuestros estados financieros están saludables, ordenados, y no podemos cometer locuras", señaló en un primer momento.

Enseguida, reiteró que "las locuras" que llevaron al club a un mal momento ya han sucedido antes, por lo que ahora tratan de "tocar con pinzas" todo lo relacionado a los estados financieros de la 'U', que abarcan el pago de planillas a los trabajadores, así como la inversión en infraestructura.

De esta manera, se conoció que el fallido fichaje de Raúl Ruidíaz se habría dado porque desde Universitario descartaron la posibilidad pese a que él terminó aceptado su pase por un tiempo mucho menor al que había propuesto.