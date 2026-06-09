José Mourinho: Benfica confirma salida del técnico y su retorno al Real Madrid tras pago de 15 millones de euros

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El regreso de José Mourinho al Real Madrid ya es oficial. El Benfica confirmó en sus redes sociales la salida del técnico portugués, tras el pago de su cláusula de rescisión por parte del club blanco.

La operación, valorada en 15 millones de euros, se produce apenas horas después de que Florentino Pérez ganara las elecciones internas del Madrid, cumpliendo así su promesa de campaña: traer de vuelta al entrenador que marcó una era en el Bernabéu.

El anuncio de Benfica

El club lisboeta publicó un comunicado en sus cuentas oficiales donde informó que Mourinho dejaba de ser su entrenador tras la activación de la cláusula de rescisión. El mensaje fue breve pero contundente, agradeciendo al técnico por su paso y deseándole éxito en su nueva etapa.

La confirmación se realizó también en la Comisión del Mercado de Valores de Portugal, dado que Benfica es una entidad cotizada en bolsa.

A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.



Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

Florentino y la promesa cumplida

Durante la campaña electoral, Pérez había asegurado que, de ganar, traería de vuelta a Mourinho. La victoria en las internas del club le dio vía libre para ejecutar la operación, que se convirtió en su primer gran golpe de efecto.

El presidente blanco busca recuperar disciplina y competitividad tras una temporada en blanco, apostando por un técnico de carácter fuerte y experiencia probada en el club.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Mourinho y su primera etapa en Madrid

El portugués dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, conquistando tres títulos:

La Liga 2011/12 , conocida como "la liga de los récords" (100 puntos y 121 goles).

, conocida como "la liga de los récords" (100 puntos y 121 goles). Copa del Rey 2010/11 , ganada al Barcelona en Mestalla.

, ganada al Barcelona en Mestalla. Supercopa de España 2012, también frente al Barça.

Su paso estuvo marcado por la rivalidad con el Barcelona de Guardiola y Messi, y por la ausencia de la Champions, considerada su deuda pendiente con el club.

Próximos pasos

Mourinho firmará por tres temporadas y ya ha mantenido reuniones con la dirección deportiva para definir fichajes. Entre los nombres que suenan están Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, además de opciones como Josko Gvardiol y Riccardo Calafiori. La presentación oficial se espera en el Bernabéu, con un acto multitudinario para la afición.

El anuncio de Benfica y la rápida acción de Florentino Pérez marcan el inicio de una nueva etapa en el Real Madrid. Mourinho regresa con la misión de devolver al club la intensidad competitiva y de saldar su cuenta pendiente: conquistar la Champions League. Para el madridismo, eso es un mensaje de confianza en que "The Special One" puede escribir un nuevo capítulo de gloria en el Bernabéu.