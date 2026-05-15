Lima 2027: Confirman calendario oficial de evento deportivo que contará con más de 6 900 atletas

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para ponerlo en agenda. Panam Sports y el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2027, anunciaron el calendario oficial del evento multi deportivo que se llevará a cabo en nuestro país del 23 de julio al 8 de agosto.

Debido a la exitosa realización de Lima 2019, Perú recibirá por segunda vez el magno evento, convirtiéndose en la tercera ciudad en albergar los juegos en dos ocasiones, junto a Ciudad de México (1955 y 1975) y Winnipeg, Canadá (1967 y 1999).

Entérate las fechas de competiciones de Lima 2027

De acuerdo con lo señalado por Panam Sports, las actividades deportivas en el Perú empezarán el 21 y 22 de julio del 2027, con el beisbol y críquet, respectivamente. Asimismo, la primera medalla se entregará el sábado 24, en la Media Maratón Marcha Femenina.

Del mismo modo, para el domingo 25, se entregarán preseas para los atletas de taekwondo, clavados, skateboarding y escalada. Por su parte, el atletismo, el deporte que más medallas reparte en estos Juegos, está programado desde el lunes 2 al sábado 7 de agosto, en el Estadio Atlético de la Videna.

Calendario Lima 2027.

La natación, por su parte, verá la acción desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de julio, en el Centro Acuático de la Videna, mientras que el surf, hará lo propio, desde el domingo 1 hasta el sábado 7 de agosto, teniendo en sus últimos dos días, la definición por las medallas en sus respectivas pruebas.

Cabe señalar, que el último día de Lima 2027, el domingo 8 de agosto, y antes de la ceremonia de clausura, está programada la definición de ocho deportes: natación artística, tiro con arco, bádminton, bowling, canotaje velocidad, ciclismo ruta, esgrima, golf y karate.

Calendario Lima 2027.

Se esperan más de 100 cupos para Los Ángeles 2028

Tal como ocurrió en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde se otorgaron más de 100 cupos directos para los Juegos Olímpicos París 2024, se espera que en Lima 2027 también brinde la misma cantidad de clasificados a Los Ángeles 2028.

Durante 16 días de competencia, más de 6 900 atletas de 41 países participarán de esta fiesta deportiva en la Videna, el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, el Polideportivo Villa El Salvador, el CAR IPD Punta Rocas y el Complejo Deportivo Costa Verde.

Vale recordar que, el 20 de abril último, el Gobierno del Perú autorizó la transferencia de 6.5 millones de dólares para garantizar la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027.

La realización de Lima 2027 buscará superar el éxito de los juegos realizados en el 2019 en la capital peruana, considerados: "los mejores de la historia".