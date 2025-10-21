Real Plaza Trujillo no reabrirá este año: Alcalde confirma cierre total mientras continúan las investigaciones

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Real Plaza Trujillo permanecerá cerrado de manera indefinida, según confirmó el alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez, quien descartó cualquier posibilidad de reapertura este año.

La decisión se mantiene mientras continúan las diligencias del Ministerio Público por la tragedia ocurrida el 21 de febrero, cuando colapsó parte del techo del patio de comidas, causando la muerte de seis personas y dejando más de 90 heridas.

El burgomaestre aclaró que, pese a los rumores sobre una posible reapertura por la campaña navideña, la municipalidad no ha recibido ninguna solicitud oficial para el reinicio de operaciones del centro comercial.

"No hay absolutamente nada sobre ese tema en la municipalidad. El caso sigue en manos del Ministerio Público", declaró Reyna Rodríguez.

Impacto económico y reclamos de los comerciantes

El prolongado cierre del Real Plaza ha afectado a los emprendedores y negocios de los alrededores, quienes desde hace semanas piden una pronta reapertura.

Los comerciantes aseguran que el cierre del complejo ha reducido significativamente las ventas en la zona, especialmente en fechas cercanas a la campaña de fin de año.

Sin embargo, la autoridad edil recalcó que no existe ninguna autorización vigente y que cualquier decisión dependerá de los resultados de las investigaciones.

"Parece que han ido indemnizando a los familiares de las víctimas y a los afectados, pero el caso aún está abierto", sostuvo el alcalde.

Mientras tanto, la empresa operadora del Real Plaza permanece bajo evaluación por su responsabilidad civil frente a los familiares de los fallecidos y a las personas afectadas por el siniestro.

Las autoridades locales enfatizan que la seguridad y los informes técnicos serán determinantes para definir el futuro del establecimiento.

Nuevo proyecto comercial y control edil

En medio de este panorama, Reyna Rodríguez también se refirió a un nuevo proyecto del Grupo Intercorp, propietario de Real Plaza. Se trata de Plaza Center, un centro comercial que se construirá en el terreno donde funcionaba Mega Asia, frente al óvalo Mochica.

"Bienvenida la inversión en Trujillo, y si son centros comerciales, mucho mejor, porque nos permiten dotar a la ciudad de estacionamientos, comercio y empleo", indicó el alcalde, destacando que estas iniciativas contribuyen a la reactivación económica local.

No obstante, la autoridad advirtió que todo proyecto deberá cumplir estrictamente con las normas de seguridad y las ordenanzas municipales.

Finalmente, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez se refirió también a la situación de locales clausurados, como la discoteca-cebichería Tabaco Marino, cuya reapertura fue rechazada por incumplir las disposiciones legales.