Jefferson Farfán promete 'poner de la suya' para que Lapadula fiche por Alianza: "Con Sergio Peña al costado"

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este domingo 19 de octubre, se estrenará un nuevo episodio del programa de YouTube 'Enfocados' el cual es conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. A través de sus redes sociales, el espacio mostró el avance de lo que será este divertido episodio el cual tendrá como principal invitado a Gianluca Lapadula.

Farfán promete 'poner de la suya' para que Alianza fiche a Lapadula

Durante este corto clip, se logra observar algunas de las preguntas que responderá el aún delantero de la Selección Peruana al estilo de la 'Foquita' y 'Cucurucho. Como es costumbre en cada uno de sus invitados, Farfán Guadalupe habló sobre un posible fichaje del atacante por el equipo de sus amores, Alianza Lima.

Entre risas, Gianluca Lapadula evitó responder a esta curiosa invitación pero Jefferson Farfán aseguró que 'pondría de la suya', es decir de su propio dinero', para hacer posible el hecho de que el 'Bambino' juegue en tienda victoriana para compartir vestuario con Sergio Peña o el voceado Luis Advíncula.

"Si el hombre va a Alianza Lima yo pongo de la mía. Imagínate verlo en Alianza al lado de Sergio Peña y de Advíncula también", indicó

No hay nada con Luis Advíncula

Y aunque la ilusión de Jefferson Farfán y miles de hinchas es poder ver a Luis Advíncula con la camiseta de Alianza Lima, Franco Navarro Mandayo aseguró que no hay ningún tipo de acercamiento con el lateral ya que este cuenta con un año más de contrato con Boca Juniors.

Eso sí, el gerente deportivo blanquiazul elogió las cualidades del lateral dejando en claro que cualquier equipo del Perú y el continente les gustaría contar son sus servicios. Además de ello, descartó rotundamente que la institución íntima desembolse la suma de 1.5 millones de dólares como se había especulado en las últimas horas.

"Luis es un jugador superinteresante, no solo para Alianza Lima, entiendo que para cualquier equipo del medio local e internacional. Demás está hablar de su calidad futbolística. Lo conozco de paso en la Selección y es un excelente profesional. Nos encantaría tenerlo, pero hoy no hay nada, somos respetuosos; él tiene contrato con Boca Juniors", precisó Navarro tras el triunfo ante Sport Boys.

De esta manera, Jefferson Farfán prometió 'poner de la suya' para si es que Gianluca Lapadula quiera fichar por Alianza Lima. El delantero ítalo-peruano, será el invitado de este domingo en la última edición del programa 'Enfocados'.