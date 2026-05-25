¿Se pone la blanquiazul? Alianza Lima rompe su silencio sobre posible fichaje de Renato Tapia

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El nombre de Renato Tapia viene sonando desde un tiempo en Alianza Lima y ahora con mucha más razón debido a que se confirmó que el volante de contención Pedro Aquino ya no continuará en el equipo blanquiazul. En ese contexto, la institución íntima rompió su silencio sobre el posible fichaje de 'El Cabezón'.

¿Renato Tapía se suma a Alianza Lima?

Tras obtener el título del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima busca incorporar a su plantel nuevos jugadores con el objetivo de poder armar un equipo competitivo y lograr a fin de año levantar el trofeo del Clausura y consagrarse campeón absoluto del fútbol peruano en la actual temporada.

En ese sentido, una de esas opciones que suena fuerte para vestir la blanquiazul es el futbolista que juega en el Al-Wasl de Emiratos Árabes, Renato Tapia. Pese a que aún tiene un contrato hasta 2027, el referente de la selección peruana ya ha sido contactatdo por el equipo de La Victoria y quien lo ha dado a conocer es Franco Navarro Mandayo, director deportivo de Alianza Lima.

El miembro del club íntimo brindó una entrevista al programa 'Al L1mite' en el que fue consultado sobre la posibilidad de que el mediocampista de 30 años pueda llegar a Alianza Lima para la segunda mitad del campeonato peruano. "Lo leí también, ¿Quién no quisiera tenerlo en el equipo", manifestó.

No obstante, fue claro al resaltar que no puede hablar de refuerzos porque el equipo sigue compitiendo porque sostuvo que "el torneo está en desarrollo" porque aún está a una fecha de culminar por lo que resaltó que "no es momento para hablar de refuerzos, ni de salidas, pero tenemos un plantel".

🎙️Franco Navarro Mandayo en EXCLUSIVA: "¿Refuerzos? Tenemos un buen plantel. Puede haber oportunidades en el mercado, hay tiempo para incorporar. Aquino no va a continuar. ¿Tapia? Quien no lo quisiera"#ALL1MITE



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Se confirma la salida de Pedro Aquino

En paralelo, el director deportivo de Alianza Lima confirmó la salida del mediocampista Pedro Aquino quien retornará al club mexicano dueño de su pase, desafortunadamente no entró en el esquema del entrenador íntimo Pablo Guede.

"Aquino vence el préstamo ahora y no va a continuar. Tiene contrato con Santos Laguna y va a volver para allá", manifestó Franco Navarrao Mandayo durante la entrevista.

Como vemos, Alianza Lima rompió su silencio acerca del posible fichaje de Renato Tapia, que desde hace un tiempo atrás viene sonando fuerte para sumarse a sus filas. Al respecto, durante una reciente entrevista con L1 MAX, Franco Navarro Mandayo, director deportivo de Alianza Lima, dejó abierta la posibilidad de que se sume al cuadro blanquiazul.