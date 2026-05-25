Rosa Vásquez: PJ ratifica condena de nueve años de cárcel para la gobernadora regional de Lima

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) ratificó la condena de nueve años de cárcel contra la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, por el delito de peculado doloso, disponiendo, además, su orden de captura inmediata.

Vale recordar que, en diciembre último, el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate ya había emitido su fallo contra la autoridad; no obstante, había quedado sin efecto de ejecución hasta que la apelación sea resuelta.

Condenada tras su paso por Huarochirí

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima Este (sede Separadora Ate) dictó su sentencia este lunes 25 de mayo, ratificando -por unanimidad- la condena contra Rosa Vásquez Cuadrado, pero en su condición de exalcaldesa provincial de Huarochirí.

#Importante. Por unanimidad, Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima Este (sede Separadora Ate) confirma sentencia de nueve años de prisión contra la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, por el delito de peculado doloso y ordena su inmediata captura.... pic.twitter.com/S3RASlUWwR — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 25, 2026

De acuerdo con la investigación fiscal, a la gobernadora regional de Lima se le halló culpable de haberse apropiado de más de un millón de soles de un proyecto de inversión pública (Centro Cívico de Matucana) entre los años 2012, 2013 y 2014, el cual fue ejecutada bajo la modalidad de administración directa.

Según un informe pericial, mientras que el presupuesto final ascendía a S/ 3 592 563.80, el valor físico real ejecutado fue de S/ 2 251 286.49. Dicho saldo de S/ 1 341 277.31 fue apropiado por Vásquez Cuadrado y Walter Tovar Macutela (exgerente de Desarrollo Urbano de la misma entidad), a quien también se le dictó la misma pena.

En lo señalado por el Ministerio Público, los hoy sentenciados utilizaron una resolución de gerencia falsa, habiéndose detectado la existencia de dos documentos con el mismo número y fecha, pero con montos presupuestarios distintos: uno original por S/ 1 682 634.98 y otro falsificado por S/ 2 942 848.33.

Para la fiscal adjunta provincial Kelly Wendy Cabezas Vilca, esta duplicidad de documentos tuvo como único propósito "justificar" el gasto excedente y ocultar la apropiación del dinero del Estado.

Otras medidas impuestas a los sentenciados

En su lectura de fallo, la jueza Ivette Jackeline Reyes Delgado, no solo reconfirmó la condena contra la exalcaldesa provincial de Huarochirí y su exfuncionario, también dispuso otras medidas judiciales.

De esta manera, el referido colegiado ordenó el pago de una reparación civil ascendente a S/ 1 900 000, la misma que deberá ser asumida por ambos condenados.

Asimismo, como parte de la sentencia condenatoria, los sentenciados fueron también inhabilitados para ejercer cargos públicos por el mismo plazo de la pena, y deberán pagar el equivalente a 490 días multa (S/ 3062.50).

En pleno año electoral, una nueva autoridad es condenada a la cárcel por decidir estar al margen de la ley mientras desempañaba sus funciones.