Pedro Aquino sigue de malas: Alianza Lima habría tomado radical decisión tras reciente ampay

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pedro Aquino se encuentra en el centro de la polémica y no por lo hecho dentro de un campo de juego, sino más bien por ser protagonista de un hecho extrafutbolístico. El pasado lunes, el programa de Magaly Medina emitió un ampay donde se le ve al volante ingresando a la casa de una mujer que no es su esposa y salir luego de varios minutos.

Alianza Lima tomó radical decisión con pedro Aquino

Como consecuencia de ello, su esposa, Katherine Fernández, anunció, a través de un comunicado, el final de su relación con el futbolista de Alianza Lima. Pero esa no es la única noticia que rodea el volante en estas últimas horas ya que se conoció una decisión clave respecto a su futuro.

Es importante precisar que desde su llegada al elenco íntimo, Pedro Aquino no cumplió con las expectativas de sus hinchas debido a su poca continuidad y constantes lesiones. El mediocampista de marca pegaba la vuelta desde el fútbol mexicano con la intención de reemplazar a Erick Noriega quien había sido transferido a Gremio de Porto Alegre.

Sin embargo, tanto Néstor Gorosito como Pablo Guede optaron por otras opciones dejando en claro que sus días en Alianza Lima tenían las horas contadas. Precisamente, en las últimas horas se conoció que el club victoriano no renovará el préstamo del volante por lo que tendrá que regresar al Santos de México, club dueño de su pase.

Pedro Aquino no seguirá en Alianza Lima tras el fin de su préstamo.

Esta información ya se había dado a conocer sobre la quincena de abril a través de la periodista Ana Lucía Rodríguez. Sin embargo, ahora esta versión cobra mayor fuerza a raíz del reciente ampay por parte del programa de Magaly Medina que expone las actividades extrafutbolísticas del mediocampista.

Esposa de Pedro Aquino pone fin a su relación

Luego del reportaje emitido por la 'Urraca', la esposa del aún jugador íntimo tomó la radical decisión de finalizar su relación con el padre de sus hijos. A través de un comunicado en redes sociales, la mujer pidió respeto a su privacidad, especialmente por su tranquilidad y la de sus hijos.

"En relación con los hechos recientemente difundidos en un programa de televisión respecto a la conducta de mi cónyuge, comunico haber tomado la decisión de separarme, en resguardo del bienestar fe mi familia y del mío propio", explicó.

De esta manera, Alianza Lima habría tomado la decisión de no renovar el préstamo de Pedro Aquino a raíz del reciente ampay donde se le ve ingresando a la casa de una modelo de OnlyFans.