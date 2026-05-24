Universitario: Caín Fara fue convocado a la Selección de Palestina para amistosos FIFA

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La noticia que esperaba la hinchada merengue se confirmó: Caín Fara, defensor de Universitario de Deportes, fue convocado oficialmente por la Selección de Palestina. El stopper argentino-palestino, que se ha ganado un lugar indiscutible en la zaga crema, dará el salto al fútbol internacional en la próxima fecha FIFA.

El camino hacia la convocatoria

Fara llegó a Universitario a inicios del 2026 tras su paso por Atlanta del ascenso argentino. Desde el primer partido se adueñó del puesto de titular, mostrando garra y liderazgo en la defensa.

Con 19 partidos disputados en la temporada —14 por Liga 1 y cinco por Copa Libertadores—, el zaguero se convirtió en pieza clave para Héctor Cúper. Su rendimiento no pasó desapercibido y, gracias a su ascendencia palestina por parte de su padre, fue habilitado para representar al combinado asiático.

Números que respaldan su nivel

En lo que va del año, Fara registra tres goles: dos en el campeonato local y uno en la Copa Libertadores, nada menos que ante Nacional de Uruguay en el Monumental. Su capacidad para aparecer en el área rival complementa su solidez defensiva, convirtiéndolo en un jugador completo.

A sus 32 años, vive el mejor momento de su carrera y lo refrenda con estadísticas que lo colocan entre los mejores zagueros extranjeros de la Liga 1.

Los partidos con Palestina

La Selección de Palestina tiene programados dos amistosos en junio: el lunes 1 frente a Tayikistán y el sábado 6 contra India. Se espera que Fara pueda debutar en alguno de estos encuentros, siempre que las gestiones administrativas para su pasaporte se concreten a tiempo. La expectativa es alta, pues sería su estreno internacional y una oportunidad para consolidarse en un nuevo escenario competitivo.

El propio Fara ha reconocido que vivir en Universitario es "una locura" y que la pasión de la hinchada lo contagia en cada partido. Ese mismo ímpetu lo llevará ahora a defender los colores de Palestina, en un reto que lo llena de ilusión y que confirma que su carrera ha dado un giro inesperado pero merecido.

La convocatoria de Caín Fara es un premio a su constancia y rendimiento con Universitario. El defensor crema no solo se ha ganado el cariño de la hinchada merengue, sino que ahora tendrá la oportunidad de representar a un país que lo reconoce como uno de los suyos. Con partidos internacionales en el horizonte, Fara se convierte en un símbolo de que la garra crema puede trascender fronteras.