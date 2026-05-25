Alianza Lima definió el futuro de Pedro Aquino tras consagrarse ganador del Apertura ¿Se va o se queda?

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima finalmente coronó el gran Torneo Apertura que realizó sobre la primera parte de año con un 3-0 contundente sobre Chankas CYC. Los íntimos dominaron el partido de principio a fin y demostraron que son el mejor equipo del fútbol peruano, pero esto deberán refrendarlo en el Torneo Clausura venidero.

Alianza Lima define futuro de Pedro Aquino

Gracias a la para que tendrá el campeonato mientras se disputa el Mundial 2026, la directiva blanquiazul tendrá casi 2 meses para reorganizar el primer equipo pensando en obtener el campeonato nacional. Para ello, tendrán que tomar decisiones claves como la salida de jugadores, la permanencia de otros y la llegada de refuerzos en puntos claves de la cancha.

Una de las principales dudas de la hinchada era conocer sobre el futuro de Pedro Aquino quien llegó a mediados del 2025 con la misión de reemplazar a Erick Noriega, pero debido a lesiones y decisiones técnicas, estuvo lejos de lograrlo. Por ello, se especulaba que el volante no seguiría en el club debido a su pobre rendimiento a las altas expectativas que pesaban sobre él.

Finalmente, el gerente deportivo del club, Franco Navarro Mandayo señaló que el volante no seguirá en la institución de La Victoria tras el vencimiento de su préstamo. El jugador volverá al Santos Laguna de México ya que aún cuenta con contrato con dicho elenco mexicano.

🎙️Franco Navarro Mandayo en EXCLUSIVA: "¿Refuerzos? Tenemos un buen plantel. Puede haber oportunidades en el mercado, hay tiempo para incorporar. Aquino no va a continuar. ¿Tapia? Quien no lo quisiera"#ALL1MITE



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"Pedro Aquino vence su préstamo ahora, y no va a continuar. Tiene contrato con Santos Laguna, así que va a volver para allá", indicó en el programa Al Límite.

Analizarán la llegada de refuerzos

En esa misma línea, el directivo blanquiazul se mostró conforme con los mostrado por el plantel, pero que se igual manera conversarán con Pablo Guede para evaluar el mercado, las necesidades del equipo y cerrar los fichajes hasta final de temporada.

"Tenemos un buen plantel, bien conformado. Seguramente puede haber oportunidades de mercado porque va a ser muy largo. Hay casi dos meses y medio para poder incorporar por la para del Mundial 2026. Quiero destacar al plantel que está ahora porque de verdad ha hecho una campaña espectacular. Es el primer paso porque el objetivo del club es salir campeón a fin de año", añadió.

En resumen, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, confirmó que Pedro Aquino no seguirá en el club victoriano tras haberse consagrado en el Torneo Apertura por lo que volverá al Santos Laguna de México.