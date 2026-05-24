¡Se acabó el amor!: Esposa de André Carrillo anuncia fin de su relación

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La modelo española, Suhaila Jad confirmó la separación definitiva del futbolista André Carrillo tras doce años de relación sentimental. La creadora de contenido española utilizó sus plataformas digitales para exponer los duros motivos que provocaron la ruptura del hogar que compartía con el seleccionado y sus tres menores hijos.

El detonante del escándalo mediático

La crisis de la pareja inició a mediados de mayo tras descubrirse un accesorio femenino en el auto del jugador. La modelo expuso públicamente un pendiente que no le pertenecía y un polémico mensaje en portugués que la actual figura del club Corinthians de Brasil guardaba en su teléfono celular.

"Me dijeron que estaba loca. ¿Estoy loca o esto es un pendiente?", publicó.

El círculo familiar del atacante nacional también fue duramente criticado por la influencer en sus redes. Según publicaciones en sus redes sociales, la española arremetió contra su exsuegro por difundir retratos de sus nietos sin su consentimiento y cuestionó las conductas invasivas de su suegra.

Los reclamos virtuales generaron una ola de interacciones y comentarios de apoyo hacia la joven madre de familia. La opinión pública cuestionó de inmediato el comportamiento del deportista, quien se encuentra viviendo en el extranjero cumpliendo con su exigente agenda futbolística profesional en la liga brasileña.

La exposición de los mensajes privados dejó en evidencia el desgaste definitivo del vínculo amoroso de la pareja. La influencer decidió cortar cualquier lazo de comunicación con los parientes directos del extremo peruano, cerrando una etapa llena de conflictos internos que arrastraban desde hace varias temporadas.

El descargo de la influencer

La madre de los tres hijos del deportista confesó que toleró situaciones humillantes por el bienestar familiar. Jad admitió que vivió las etapas de su maternidad sumida en una profunda tristeza y soledad por intentar mantener la apariencia de un hogar completamente unido ante la opinión pública.

"Se aprovechó de mi amor real", indicó.

Las revelaciones de la excompetidora de televisión mostraron la cruda realidad detrás del éxito mediático del seleccionado nacional. Sus seguidores lamentaron que el largo romance terminara en medio de acusaciones de maltrato psicológico y mentiras recurrentes que quebraron la confianza construida en Europa.

La separación definitiva de André Carrillo y Suhaila Jad marca el cierre definitivo de un romance de doce años. Los graves cuestionamientos afectaron la imagen del deportista peruano, mientras los seguidores respaldan la firme decisión de la madre de familia de priorizar la tranquilidad emocional de su entorno frente a las cámaras.